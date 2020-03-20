 Коронавирус: Число зараженных в России превысило 250 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2020

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Мир

Коронавирус: Число зараженных в России превысило 250 человек

Чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 вводят все больше стран. В мире инфицированы более 245 000 человек. DW следит за событиями 20 марта.

Пациент в маске в машине скорой помощи

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19 продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала вспышки эпидемии в мире инфицированы уже более 245 тысяч человек. Скончались более 10 000 человек, выздоровели более 88 000 человек. В последние недели более всего пострадала Италия. DW следит за развитием событий 20 марта (время московское).

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Власти Ниццы призывали жителей соблюдать комендантский час с помощью беспилотника, летавшего над прогулочной набережной. Через установленный на дроне динамик передавалось предупреждение: "Покидать дома запрещено без специального разрешения". Ранее во Франции были закрыты все средиземноморские пляжи, после того как на них при 20-градусной температуре собирались большие компании, нарушая тем самым еще во вторник введенный в стране круглосуточный комендантский час.

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В ЕС начато расследование по поводу импорта поддельных или вводящих в заблуждение товаров, связанных с распространением коронавируса, которые оказались неэффективными или даже опасными. Речь идет о конфискованных защитных масках, медицинской технике, дезинфицирующих средствах и наборах для проведения теста на коронавирус, сообщило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Поддельные маски продавались в интернете за 5-10 евро, то есть примерно в три раза дороже своей обычной цены. При этом они не только не обеспечивают никакой защиты от вируса, но и не отвечают стандартам ЕС и могут привести к опасным бактериальным загрязнениям.

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По последним данным российского оперативного штаба по борьбе с вирусом, в России за сутки заразились еще 54 человека, в общей сложности выявлено 253 случая заражения. Общее количество выздоровевших достигло 12 человек, при этом семь из них выписаны из больниц за последние сутки.

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По сведениям белорусского издания "Наша Нива", в Беларуси скончалась первая пациентка, зараженная вирусом SARS-CoV-2. По словам родственников 68-летней Татьяны Хузеевой, она была госпитализирована в Витебске с воспалением легких и 18 марта  умерла. Невестка скончавшейся рассказала, что женщину хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции. Родственникам сообщили, "что анализы показали коронавирус". В пресс-службе Министерства здравоохранения республики изданию сообщили, что у покойной был целый ряд заболеваний, но умерла она не от коронавируса.
 

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Федеральные земли Германии продолжают вводить ограничения общественной жизни. Так, власти Рейнланд-Пфальца распорядились закрыть гостиницы и запретили собираться группами более пяти человек.

В Баден-Вюртемберге запрещены собрания более трех человек, с субботы, 21 марта, будут закрыты рестораны.

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Ввиду ожидаемого экономического кризиса из-за пандемии коронавируса Еврокомиссия ослабляет бюджетные требования. Об этом заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Национальные правительства теперь могут без ограничений инвестировать в экономику.

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Грузия с 21 марта прерывает регулярное авиасообщение со всеми странами, сообщил в пятницу советник премьер-министра Ираклий Чиковани. "Было также принято решение о том, что все граждане Грузии, прибывающие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин", - сказал он. Кроме того, Чиковани сообщил, что на переходах на границе с Турцией, Азербайджаном и Россией вблизи КПП будут оборудованы карантинные зоны. По данным Минздрава Грузии на 20 марта, в стране выявлены 43 случая заражения коронавирусом.

Полицейская машина в центре Вены

Вена

Австрия продлила ограничения до 13 апреля

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Власти Австрии продлили на три недели до конца пасхальных праздников (13 апреля) жесткие ограничения свободы передвижения по всей стране, введенные 16 марта. Об этом в пятницу сообщил канцлер Себастьян Курц. По его словам, консультации с экспертами показывают, что страна находится на правильном пути в борьбе с коронавирусом Sars-CoV-2. С 16 марта в Австрии закрыты школы и большинство магазинов, а также действуют правила, согласно которым жители страны могут выходить на улицу только за необходимыми покупками, на работу или с целью помочь другим людям. Прогулки разрешены только в одиночку. По состоянию на утро пятницы в Австрии выявлено 2203 случая заражения новым коронавирусом.

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Солдаты российской армии

Солдаты российской армии

Министерство обороны России не будет переносить весенний призыв в армию из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19. Призыв пройдет в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июня, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, всех солдат-срочников, призванных на службу весной, поместят на карантин после того, как они прибудут в части.

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В Эстонии коронавирус выявлен у 283 человек, это 16 случаев больше, что днем ранее, сообщил департамент здоровья республики. У большинства легкие симптомы заболевания, они находятся на домашнем лечении. В больницы помещено 10 человек. Никто из них на сегодня не нуждается в интенсивном лечении. Руководитель отдела чрезвычайной медицины Мартин Кадай, отметил, что "число заболеваний не увеличивается с каждым днем во все возрастающем темпе, но и не сокращается". По его словам, это означает, что не исчезают угрозы, связанные с распространением вируса.

В Китае растет число "импортированных" случаев коронавируса

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В КНР растет число заражений коронавирусом китайцами, вернувшимися в страну из-за границы. В четверг зафиксировано 39 новых таких случаев инфицирования, всего их число возросло до 228. Большинство инфицированных прибыли в страну через аэропорты Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. Как отмечают китайские власти, вернувшиеся в страну граждане, зараженные вирусом SARS-CoV-2, распространили его на большее число провинций.  В то же время в Китае второй день подряд  не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом от носителей внутри страны.

В Гонконге за последние сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, из них 36 у китайцев, вернувшихся из-за границы. Общее число заражений в городе возросло до 256.  

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Автомобильный концерн Volvo закрывает свои заводы в Швеции, Бельгии и США на период с 26 марта по 14 апреля с целью замедлить распространение коронавируса. "В центре внимания у нас здоровье наших сотрудников и будущее нашего бизнеса. Я думаю, что для экономики нам нужно сделать что-то радикальное, вместо того, чтобы действовать нерешительно", - сказал глава Volvo Хокан Самуэльссон.

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Бельгия получила партию из 5 миллионов защитных масок из Китая. Груз доставлен самолетом в пятницу в аэропорт Льежа и находится под охраной военных. В Бельгии зарегистрировано 1795 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, 21 человек умер.

Италия закрыла порты для иностранных круизных лайнеров

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Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья

Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья

Италия закрывает морские порты для иностранных круизных лайнеров и приостановила деятельность местных пассажирских судоходных компаний в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщило министерство транспорта, итальянские круизные корабли, находящиеся в море, должны незамедлительно вернуться в порт, а все члены экипажей и пассажиры пройти тест на коронавирус.  Тех, у кого не будет обнаружен вирус, обяжут провести в самоизоляции 14 дней. В Италии в круизной отрасли занято 120 тысяч человек.

Калифорния ввела карантин на всей территории штата

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Полупустынная улица Фигероа-стрит в Лос-Анджелесе

Фигероа-стрит в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении карантина на всей территории штата из-за распространения коронавируса. Жителям разрешается выходить из дома на работу, в аптеку, к врачу, в супермаркет. Большинство спортзалов, кинотеатров, баров в штате уже было решено закрыть. Кафе и рестораны могут продавать еду, но только на вынос.

Сколько именно продлится такой режим, Ньюсом не уточнил. Всего в Калифорнии живут около 40 млн человек. В штате выявлено более 1000 случаев инфицирования коронавирусом, 19 человек умерли. 

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Израиль ужесточает карантинные меры из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. С 20 марта жители страны обязаны оставаться дома. "Это не просьба, не рекомендация, а обязательное к исполнению предписание", - заявил в своем телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее Минздрав страны просил жителей выходить из дома только в случае крайней необходимости. Всего в Израиле выявили более 600 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет.

Республиканцы хотят выплатить жителям США по 1200 долларов 

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Республиканцы предложили выплатить жителям США по 1200 долларов на фоне коронавируса. Такую помощь они хотят выделить тем, чей доход менее 75 тысяч долларов в год. Еще по 500 долларов в Республиканской партии предлагают выплатить семьям на каждого ребенка.

Эти меры - часть плана республиканцев по поддержке экономики страны, общая сумма - около триллиона долларов (примерно 900 тысяч евро).  Так, на поддержку конкретных отраслей в нем предназначены более 200 млрд долларов, из них почти 60 миллиардов - для тех компаний, которые занимаются пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Ожидается, что в ближайшее время этот план рассмотрит Сенат США.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пик эпидемии нового коронавируса в стране наступит "через три-четыре месяца". Бразилия вернется к нормальной жизни, по его словам, через шесть-семь месяцев". Общее число инфицированных в Бразилии - 621 человек, суточный прирост выявленных случаев заражения 19 марта составил 92 человека. Семь пациентов скончались, 18 находятся в тяжелом либо критическом состоянии. 

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Полицейский патрульный останавливает автомобиль в Германии

Власти города Фрайбург на юге Германии ввели частичные ограничения на выход из дома на период с 21 марта по 3 апреля, чтобы замедлить распространение коронавируса. Жителям запрещается находиться в общественных местах, а также не рекомендуется покидать свои дома без уважительной причины. Выходить можно на работу, в аптеку, к врачу и в супермаркет. Находиться рядом разрешено только тем, кто живет вместе, от остальных нужно держаться на расстоянии полутора метров.

Ранее в городе были отменены все мероприятия, рассчитанные на более чем 50 человек. Однако многие нарушали это правило, а также не соблюдали рекомендацию по тому, чтобы ограничить социальные контакты, пишет агентство dpa. Фрайбург находится у границы Германии с Францией, меры там отчасти были введены также из-за серьезного распространения коронавируса в Эльзасе. 

Румыния ввела уголовное наказание за нарушение режима ЧП

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Власти Румынии объявили о введении уголовного наказания за нарушения предписаний режима чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Специальное постановление правительства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. 

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Военный патруль в одном из городов Сербии

Сербия в пятницу, 20 марта, закроет все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения из-за пандемии коронавируса. В стране ожидается "геометрический рост числа заболевших", говорит президент Сербии Александр Вучич. Границы будут закрыты с 10.00 мск. Всего в Сербии выявлено более 100 случаев заболевания коронавирусом.

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Госдепартамент США 19 марта призвал граждан страны немедленно вернуться на родину и отказаться от запланированных поездок за границу из-за коронавируса. "Если вы решитесь на международную поездку, ваши планы могут быть очень серьезно нарушены, и вам, возможно, придется остаться вне Соединенных Штатов на неограниченное время", - обращается ведомство к гражданам США. Те, кто не желает возвращаться, "должны быть готовы остаться за границей на неограниченный период времени", сказано в сообщении Госдепа. 

Хроника событий 19 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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