 Коронавирус: Франция расширяет региональный локдаун | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Франция расширяет региональный локдаун

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 125 млн человек, более 2,7 млн скончались. Выздоровели около 101 млн пациентов. DW следит за событиями 25 марта.

Локдаун в Па-де-Кале

Локдаун в Па-де-Кале

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена почти у более 125 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 101 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 25 марта (время московское).

ФРГ просит Еврокомиссию приобрести "Спутник V" на уровне ЕС

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Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) начать процедуру закупки российской вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для стран ЕС. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ в Берлине. "Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения "Спутника V", - заявил он, добавив, что этот орган исполнительной власти ЕС - в процессе того, чтобы дать зеленый свет данному механизму.

По словам чиновника, Еврокомиссия пока изучает, какие из стран ЕС заинтересованы в приобретении российского препарата. Это делается до начала диалога с российскими поставщиками о количестве доз - с тем, чтобы впоследствии заключить контракт от лица Брюсселя. "Мы будем считать правильным, если переговоры начнутся в ближайшее время", - подчеркнул представитель правительства.

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Франция на фоне третьей волны пандемии расширяет региональный локдаун. Так, еще в трех департаментах - Ньевр, Об и Рона на востоке страны - должны быть закрыты магазины и ограничены передвижения граждан. В целом более строгие ограничительные меры распространяются на 19 регионов с населением в 23 млн человек. По всей стране должен действовать запрет на встречи группами свыше шести человек. До этого ужесточение коснулось, в частности, столичного региона Парижа.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 марта >>

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    Автор: Андрей Гурков


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