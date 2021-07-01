Коронавирус: финские власти призывают сограждан не ездить в Россию

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, около 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 2 июля (время московское).

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля. Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков "Трех львов" в Италию в нарушение карантинных правил, сообщило итальянское МВД.

Пандемия в России может закончиться через полгода

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Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призвал сограждан не ездить в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Сроки действия рекомендации департамента, подчиненного министерству социального обеспечения и здравоохранения, не указаны. У вернувшихся домой финских футбольных болельщиков, которые присутствовали на игре Финляндии с Бельгией 21 июня в Санкт-Петербурге в ходе "Евро-2020", были обнаружены почти 400 случаев COVID-19.

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Пандемия коронавируса в России закончится, когда у жителей страны сформируется коллективный иммунитет - его можно достичь в течение полугода, заявил в интервью "Газете.Ru" академик РАН эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, нынешняя волна заболеваемости коронавирусом спадет к осени - благодаря ужесточению ограничительных мер и введению обязательной вакцинации.

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Вакцина Moderna

Украина в ближайшее время может получить 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna из США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз BioNTech/Pfizer - 1 млн в июле и 1 млн в августе.



Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 июля >>>

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