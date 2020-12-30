Коронавирус: ученый-экономист - за продление локдауна в Германии

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 84 млн жителей планеты. Свыше 1,83 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 59 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 2 января (время московское).

++11.00++

В Украине за сутки зафиксировано 5038 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 2606 человек, умер 51 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. "В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников", - написал министр на своей странице в Facebook в субботу утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 069 517 человек, 18 731 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 722 615 человек.

Ученый-экономист выступает за обязательное продление локдауна в Германии

++10.00++

Марсель Фрацшер

Глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) ожидает роста числа банкротств из-за пандемии COVID-19. В интервью газете Augsburger Allgemeine он выразил уверенность, что вторая волна эпидемии в Германии будет проходить намного тяжелее. "И чем дольше она продлится, чем больше фирм достигнут пределов своих возможностей, тем больше ожидается банкротств", - сказал Фрацшер. По его словам, сейчас вопрос не в том, будет ли иметь место волна корпоративных банкротств, а в том, когда она начнется.

Тем не менее он выступил за продление локдауна. Главный приоритет для экономики сегодня состоит в том, чтобы вторая волна эпидемии была как можно быстрее преодолена. Ослабление ограничительных мер может принести пользу ряду фирм и предпринимателей в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе нанесет вред всем, подчеркнул немецкий ученый.

++09.30++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 690 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 1 755 351 инфицированный. За последние 24 часа скончались 336 человек, общее число летальных исходов составило 33 960. Выздоровели 1 368 100 человек. Однако из-за праздничных дней эти данные могут быть ниже реальных показателей.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: