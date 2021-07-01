Коронавирус: Украина получит из США 2 млн дозы вакцины Moderna

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, около 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 2 июля (время московское).

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Украина в ближайшее время может получить 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna из США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз BioNTech/Pfizer - 1 млн в июле и 1 млн в августе.



Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 июля >>>

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