Коронавирус: Турция готовится к ослаблению локдауна

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 19 февраля (время московское).

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Турция с марта начнет постепенно снимать противоэпидемические ограничения. 81 провинцию страны классифицируют по уровням эпидемической опасности, сообщает газета Daily Sabah. Каждой из провинций присвоят уровень опасности - от "очень высокого" до "низкого". На основе этого будут снимать или наоборот усиливать ограничения.

В первую очередь власти Турции готовятся отменить 56-часовой комендантский час в выходные. Сейчас местным жителям, за исключением особых случаев, запрещен выход на улицу с вечера пятницы до раннего утра понедельника. Также будет отменен комендантский час по вечерам в будни. На такие меры правительство вынуждено пойти в связи с ростом недовольства населения и тяжелым положением бизнеса.

Хроника пандемии 18 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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