 Коронавирус: Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.07.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19

Коронавирусом с начала пандемии заразились около 185 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 6 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Мир борется с новой волной пандемии COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. . По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у около 185 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, свыше 169 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 5 июля (время московское).

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Российский Минздрав в своих новых рекомендациях сообщил о гипотетическом негативном влиянии коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Ведомство рекомендует привиться от COVID-19, аргументируя это тем, что данных о вреде вакцинации для репродуктивной системы "на сегодняшний день нет".

Российский омбудсмен госпитализирована с коронавирусом

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Самолет компании Lufthansa в аэропорту Домодедово

Самолет компании Lufthansa в аэропорту Домодедово

Россия, Португалия, Великобритания,  Индия и Непал, с точки зрения германских властей, больше не относятся странам, в которых широко распространен "дельта"-вариант коронавируса. Это означает, что для путешественников, прибывающих оттуда в Германию, перестают действовать многие введенные ранее ограничения. В частности, въезд в ФРГ разрешается всем категориям путешественников, а не только обладателям германского гражданства или вида на жительство.

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Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что за последние 14 дней в мире наступила стабилизация с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 "лучше, чем два-три месяца назад". Однако стабилизация произошла "на очень высоком уровне".

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Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. В конце апреля она сообщила, что привилась от COVID-19.

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    Автор: Андрей Гурков


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