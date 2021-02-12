Коронавирус: США планируют привлечь больше военных к борьбе с пандемией

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 108 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 февраля (время московское).

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует в ускоренном порядке тестировать вакцины против новых вариантов коронавируса. По словам руководителя вакцинационной группы EMA Марко Кавалери, незначительные изменения в препаратах предполагают, что их проверка возможна и на небольших группах испытуемых - достаточно "нескольких сотен участников вместо 30 или 40 тысяч".

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Португалия продлевает контроль на границе с Испанией, несмотря на снижающееся количество заражений коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать до 1 марта, объявило правительство в Лиссабоне. Железнодорожное сообщение между двумя странами прекращено. Исключения распространяются на грузовой транспорт и трудовых мигрантов. 12 февраля в Португалии с населением 10 млн человек было зафиксировано 2854 новых случая заражений коронавирусом. Это значительный спад по сравнению с показателями конца января, когда за сутки регистрировали примерно 16500 новых случаев инфекции.

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Новая администрация США планирует привлечь больше военнослужащих к кампании вакцинации населения от коронавируса. Более 4700 военных будут готовы оказать поддержку Федеральному агентству США по управлению в чрезвычайных ситуациях (Fema), сообщил представитель Пентагона. По его словам, министр обороны США Ллойд Остин выделил для этого дополнительные подразделения, которые направят в центры вакцинации. На прошлой неделе Пентагон уже объявил о планах задействовать с этой целью более 1000 солдат. Ранее вооруженные силы США не привлекались к борьбе с пандемией - эту задачу выполняла Национальная гвардия.

Хроника пандемии 12 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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