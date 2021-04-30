Коронавирус: США ограничивают въезд из Индии

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у около 152 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 129 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 1 мая (время московское).

++00.15++

В Турции за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 394 человека, сообщило министерство здравоохранения страны. Это самое большое количество смертей от вируса в стране с момента начала пандемии. Всего в день там сейчас выявляют более 30 тысяч новых заражений. Турецкие власти на этом фоне ввели ограничения в стране, которые продлятся по меньшей мере до 17 мая.

++00.05++

США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за серьезного скачка заболеваемости коронавирусом и распространения разных штаммов в этой стране. Ограничения не затронут граждан Соединенных Штатов, которые возвращаются на родину. Накануне Госдеп США выступил с призывом по возможности отказаться от поездок в Индию.

В азиатской стране только за последние сутки выявили более 380 тысяч новых заражений коронавирусом, причем наблюдатели называют эти данные существенно заниженными.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 апреля >>>

Смотрите также: