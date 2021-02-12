 Коронавирус: США обеспокоены выводами ВОЗ о происхождении COVID-19 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: США обеспокоены выводами ВОЗ о происхождении COVID-19

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 108 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями 13 февраля.

Специалисты ВОЗ в Ухане

Специалисты ВОЗ в Ухане

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 108 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 февраля (время московское).

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Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Венесуэлу, сообщает агентство РИА "Новости". В этой стране коронавирусом заразились 132 259 человек,  скончались 1 267 пациентов.

За сутки в мире заразились коронавирусом более 400 000 человек

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Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины против коронавирусной инфекции в качестве средств достижения дипломатических целей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она указала, что за развитием ситуации следит Совет национальной безопасности США.

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В мире за сутки,  по данным Всемирной организации здравоохранения, выявили 410 876 заражений коронавирусом. Больше половины новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (207 123). Далее следуют Европа (137 791) и Восточное Средиземноморье (25 039).

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Оксфордский университет проведет тестирование совместной с AstraZeneca вакцины от коронавируса на детях от 6 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте университета. Предыдущие испытания показали ее безопасность для взрослых, отмечается в сообщении. В исследовании будут участвовать 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину. Первые прививки будут сделаны уже в феврале.

Доктор Мясников не исключает новых эпидемий

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Администрация США призвала Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении  COVID-19. "Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и лучше подготовиться к следующей, Китаю нужно обнародовать информацию о начальном этапе распространения вируса", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны". "Важно, чтобы этот доклад (ВОЗ - ИФ) был независимым. Нужно, чтобы в нем содержались выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей", - подчеркнул Салливан.

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На Иран, вероятно, надвигается четвертая волна коронавируса заявил президент страны Хасан Рухани: "Мы видим начальные признаки четвертой волны. Это означает, что всем нам нужно проявить бдительность и предотвратить эту беду". Он указал, что в ряде городов на юго-западе страны наблюдается ускоренное распространение коронавирусной инфекции.

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Главврач московской больницы имени Жадкевича и знаменитый телеведущий Александр Мясников, известный российской публике как доктор Мясников считает, что человечеству может грозить эпидемия, опаснее, чем пандемия коронавируса. По его мнению, вследствие мутаций вирус птичьего или свиного гриппа начнет переходить от животных к человеку. Чтобы предотвратить это, указывает он, ученые должны разработать новую универсальную вакцину от гриппа.

Британский министр надеется на победу над коронавирусом до конца года

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассчитывает, что до конца 2021 года коронавирусная инфекция де-факто станет малоопасной и легко побеждаемой болезнью. Максимум до сентября возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена всем совершеннолетним жителям Великобритании, указал он.

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В Беларуси, по данным министерства здравоохранения, за сутки выявлено 1745 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 267 029 человек, скончались 1840 пациентов. Выздоровели 255 980 человек.

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Bosnien und Herzegowina Banjaluka, Serbische Republik Impfung Sputnik V

Российская вакцина "Спутник V"

Ученые из разных стран в открытом письме, опубликованном в научном журнале The Lancet, критикуют "прививочный национализм" и предупреждают об опасности неминуемой затяжной пандемии, если вакцина от коронавируса не будет распределяться справедливо. Концентрация препаратов в более богатых странах продлит пандемию, считают подписавшиеся под письмом. Сегодня богатые страны, в которых проживает около 16 процентов населения мира, владеют 70 процентами от всего имеющегося объема вакцин.

Семидневный показатель заболеваемости во всех землях Германии - ниже 100 случаев на 100 тысяч человек

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По данным Института имени Роберта Коха, во всех 16 федеральных землях Германии число новых заражений коронавирусом, зарегистрированных в течение семи дней из расчета на 100 тыс. жителей, опустилось ниже 100. Последним регионом, избавившимся от трехзначного числа, стала Тюрингия (98,8 случая).

Самые низкие показатели заболеваемости зафиксированы в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц - по 51 случаю. Среднее значение этого условного индикатора в Германии 13 февраля составляет 60,1. В минувшую среду федеральное и региональные правительства договорились о том, что смягчение жестких ограничительных мер возможно лишь в том случае, если этот показатель опустится до 35.

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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 535 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 265 200. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 3343 человек: за минувшие сутки скончались 7 пациентов. Выздоровел 257 441 инфицированный. В Грузии проживают около 4 млн человек.

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Coronavirus Ukraine | Lockdown in Kiew

Объявление о закрытии отдела в одном из магазинов Киева

В Украине за сутки выявлены 5182 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 116 пациентов. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 268 049, скончались 24 285 пациентов, выздоровели 1 112 299 человек.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 14 861 случай. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 502. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 057 698 случаев заражения коронавирусной инфекции, 79 696 умерших и 3 577 907 выздоровевших.

The Wall Street Journal: Китай предоставил ВОЗ не все данные

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Власти в Китае отказались предоставить сотрудникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о ранних случаях инфицирования коронавирусом, что могло бы помочь экспертам установить, как и когда вирус нового типа впервые начал распространяться в КНР. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ, которые уточнили, что в связи с этим разгорелись жаркие дискуссии.

В общей сложности китайские власти отклонили запросы предоставить информацию по 174 случаям заражения, - по официальным данным, зафиксированным на ранней стадии эпидемии в Ухане в декабре 2019 года. Эксперты, обращавшиеся за данными сведениями, входят в состав группы ВОЗ, которая на этой неделе завершила продлившуюся около месяца миссию в КНР с целью определения причин пандемии.

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Члены британского кабинета министров, медицинские работники и волонтеры в эти выходные присоединятся к кампании вакцинации, чтобы побудить представителей из групп риска и пожилых людей сделать прививки от коронавируса. "Очень важно, чтобы лица от 70 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию, в эти выходные связались с Национальной службой здравоохранения и записались на прививку", - подчеркнул министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он добавил, что уже свыше 14 млн по всей стране с населением свыше 66 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. "Мы находимся на пути к тому, чтобы к 15 февраля предложить вакцину 4 приоритетным группам населения", - указал министр. В рамках нынешней инициативы центры вакцинации посетят лично или в виртуальном формате порядка 30 министров и представителей других ведомств.

Показатель заболеваемости в Германии стабильно снижается

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Мужчина гуляет с собакой по заснеженному парку Тиргартен в Берлине

В парке Тиргартен в Берлине

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 8354 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 328 447 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 551 человек, общее число летальных исходов составило 64 742. Выздоровели 2 112 000 человек. Индикатор распространения инфекции стабильно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 60,1 случая заражения.

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Словения временно открывает границы для граждан стран Шенгенского соглашения, а также для приезжающих из стран "красного списка", в том числе и из России. Об этом говорится в постановлении правительства республики.
Однако въехать в страну можно будет только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.  Тест будет необходимо сделать в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий не ранее, чем за 48 часов до поездки. Въехать в Словению смогут и те, кто уже переболел COVID-19. Им нужно будет предъявить справку с положительным результатом теста не позднее, чем за 21 день до поездки, и не ранее, чем за полгода. Граждане стран Шенгенского соглашения также будут должны показать справку о выздоровлении. Планируется, что указ будет действовать до 19 февраля. Если количество заражений в Словении в ближайшие дни существенно не вырастет, то власти могут продлить его действие.

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В Аргентину доставили еще 400 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Фотографию доз препарата из самолета опубликовала в своем Twitter авиакомпания Aerolineas Argentinas. Как сообщает "Интерфакс", это уже четвертая поставка вакцины "Спутник V" в страну.

В Дании быстро распространяется британский вариант коронавируса

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В Дании британский вариант коронавируса выявлен в 28,5% проб на COVID-19. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственного института сывороток Дании SSI.

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует в ускоренном порядке тестировать вакцины против новых вариантов коронавируса. По словам руководителя вакцинационной группы EMA Марко Кавалери, незначительные изменения в препаратах предполагают, что их проверка возможна и на небольших группах испытуемых - достаточно "нескольких сотен участников вместо 30 или 40 тысяч".

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Португалия продлевает контроль на границе с Испанией, несмотря на снижающееся количество заражений коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать до 1 марта, объявило правительство в Лиссабоне. Железнодорожное сообщение между двумя странами прекращено. Исключения распространяются на грузовой транспорт и трудовых мигрантов. 12 февраля в Португалии с населением 10 млн человек было зафиксировано 2854 новых случая заражений коронавирусом. Это значительный спад по сравнению с показателями конца января, когда за сутки регистрировали примерно 16500 новых случаев инфекции.

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Американские военнослужащие на фоне государственного флага США

Новая администрация США планирует привлечь больше военнослужащих к кампании вакцинации населения от коронавируса. Более 4700 военных будут готовы оказать поддержку Федеральному агентству США по управлению в чрезвычайных ситуациях (Fema), сообщил представитель Пентагона.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин выделил для этого дополнительные подразделения, которые направят в центры вакцинации. На прошлой неделе Пентагон уже объявил о планах задействовать с этой целью более 1000 солдат. Ранее вооруженные силы США не привлекались к борьбе с пандемией - эту задачу выполняла Национальная гвардия.

Хроника пандемии 12 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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