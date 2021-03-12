Коронавирус: смертность в Москве в январе выросла на 49 процентов

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 119 млн человек жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 96 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 марта (время московское).

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В Бразилии за сутки выявлено 85 663 новых случая заражения. От последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа в стране умерли 2216 человека. Таким образом, суточный прирост летальных исходов в стране четвертый день подряд превышает 2 тысячи. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,36 млн. Выздоровевшими считаются около 10 млн, скончались в общей сложности около 273 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов жителей.

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В Москве смертность в январе выросла почти на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в феврале - на 27%. По данным департамента здравоохранения столицы России, в первый месяц 2021 года зафиксировано около 16,3 тыс. смертей, в феврале - 12,5 тыс. случаев. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.

"Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83% - если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 марта >>>

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