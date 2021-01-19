Коронавирус: российские туроператоры отменяют поездки в Анталью

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 96,5 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 69 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 20 января (время московское).

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В Великобритании число пациентов с COVID-19, умерших за последние сутки, достигло 1610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 33 355 подтвержденных случаев коронавируса.

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Российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает портал "Турпром". Причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах.

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Правительство Израиля продлило общий карантин на 10 дней до конца января, говорится в зяавлении канцелярии премьер-министра. Также с 23 января для въезда в страну будет нужен отрицательный тест на коронавирус. В Израиле коронавирусом заразились 565 629, выздоровели 478 665, скончались 4 080 человек.

Хроника пандемии 19 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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