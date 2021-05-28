Коронавирус: премьер Баварии требует скорейшей регистрации в ЕС "Спутник V"

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 152 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 30 мая (время московское).

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. По словам Зёдера, проверка экспертами EMA вакцины должна быть ускорена и не может замедляться по идеологическим соображениям. Bild am Sonntag сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах, что решение о возможности регистрации российской вакцины будет принято не ранее сентября. Бавария в случае разрешения "Спутник V" планирует закупить более 2,5 млн доз препарата.

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Протесты в Бразилии

За прошедшие сутки общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в Бразилии возросло на 79 670 и достигло 16 471 600, сообщается на сайте Минздрава. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране составило 461 057, увеличившись за 24 часа на 2012 случаев.

Десятки тысяч протестующих вышли в субботу на улицы более чем 200 городов Бразилии, требуя импичмента президента Жаира Болсонару из-за его неудовлетворительного реагирования на пандемию. Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции. В некоторых городах демонстранты положили тысячи символических крестов в память о погибших во время пандемии.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 мая >>>

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