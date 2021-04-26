Коронавирус: правозащитники призывают отменить патенты на вакцины

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 148 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 125 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 27 апреля (время московское).

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Техническое подразделение фармрегулятора Бразилии Anvisa рекомендовало не разрешать импорт "Спутника V". В организации мотивировали рекомендацию "критическими вопросами", связанными с эффективностью вакцины и ее безопасностью. В то же время министерство науки Бразилии признало российскую вакцину безопасной и разрешило открыть ее производство в стране.

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Туристы из США смогут вновь посетить страны Евросоюза этим летом, после более чем годичного перерыва. В Еврокомиссии отмечают, что разрешение вступит в силу, если позволит пандемическая обстановка по обе стороны Атлантического океана.

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Первомайская демонстрация в Берлине в 2020 году

В Берлине планируют провести первомайскую демонстрацию, несмотря на локдаун. Однако демонстрация должна будет проходить со строгим соблюдением всех ограничительных мер, таких как ношение медицинских масок и социальная дистанция. В противном случае полиция заставит собравшихся разойтись.

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Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса. "Если ситуация не изменится, то интересы и прибыль небольшой группы будут определять судьбу человечества", - говорится в заявлении, опубликованном Amnesty International 26 апреля в Берлине.

Впрочем, в Еврокомиссии считают, что отмена патентов не решила бы проблему с недостаточно быстрой вакцинацией. "Проблема с доступом к вакцинам кроется не в патентах, а скорее в недостаточных производственных мощностях", - заявили в Брюсселе в ответ на призыв.

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