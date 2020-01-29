 Коронавирус поразил культурную жизнь в Ухане | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.01.2020

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Культура и стиль жизни

Коронавирус поразил культурную жизнь в Ухане

Из-за эпидемии в китайском Ухане закрыты парки, кафе, музеи, кинотеатры, запрещены экскурсии. Чтобы бороться со скукой и поднять дух себе и другим, жители города идут на риск.

В Ухане

"Из моего окна открывается вид на второе городское кольцо Уханя, главную транспортную развязку города: обычно на дороге в это время суток (во второй половине дня - Ред.) поток огней. Теперь же здесь проезжает всего пара-другая автомобилей, что уже гораздо больше, чем в предыдущие дни, но, в целом, дорога пуста", - вздыхает Ли Юйньчжун. "А вот здания напротив по-прежнему ярко освещены - словно красивая и в то же время какая-то не настоящая, почти сюрреальная декорация", - рассказывает он в интервью DW. Ли Юйньчжун работает в сфере культуры, он руководит букинговым агентством. Вот уже более недели он и его жена, профессиональная оперная певица, не выходят из собственной квартиры в Ухане.

Культурная жизнь в Ухане на карантине

После долгих непогожих дней городское небо, наконец-то, просветлело. "Поэтому на улице снова появились люди, можно хоть подышать свежим воздухом и сделать необходимые закупки", - рассуждает Ли Юйньчжун. Однако проводить массовые мероприятия нельзя. Общественная и культурная жизнь города "заморожены": массовые собрания и встречи запрещены, культурные учреждения закрыты. 

Из дома жители Уханя выходят лишь на короткую прогулку и в магазин

Из-за опасности заразиться коронавирусом жителям Уханя разрешены лишь редкие прогулки на свежем воздухе и необходимые походы в магазин

С 22 января одиннадцатимиллионный город Ухань, расположенный в центре Китая, практически отрезан от мира. Правительственное сообщение о решении объявить в городе карантин из-за вспышки короновируса было обнародовано в два часа ночи. Еще до 10 часов утра жители могли покинуть город, затем выезд, как и въезд в него, запретили. Многие из тех, кто узнал об этом вовремя, уехали, однако Ли Юйньчжун этого не сделал. "Я хоть и живу неподалеку от второго городского кольца и езды до автострады всего каких-то полчаса, но решил все-таки остаться в городе. Здесь живут мои сестры, и новогодний праздник 25 января мы хотели провести в кругу семьи - с родителями и родственниками. Ведь главный смысл праздника именно в этом, а потому об отъезде и речи не было", - поясняет он. 

Праздничная декорация на мосту в Ухане в честь китайского Нового года - Года Крысы

Праздничная декорация на мосту в закрытом на карантин Ухане в честь китайского Нового года - Года Крысы

Для многих горожан, вынужденных остаться в городе, решающим стал и финансовый аспект. Именно в праздничные дни цены на ночлег в отелях страны всегда завышены. Мало кому под силу подобные расходы. 

Контекст

Китайцы не выходят на улицы без масок и верят, что власти справятся со вспышками коронавируса, - украинская блогер и студентка университета в Сучжоу рассказала DW о ситуации в Китае. (31.01.2020)

По словам представительницы МИД КНР, власти осведомлены о тех трудностях, которые китайцы из провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре эпидемии, испытывают за рубежом. (31.01.2020)

Органы здравоохранения предполагают, что вирус, вызывающий у человека новый вид пневмонии, передается от диких животных. В провинции Гуандун жителей обязали носить защитные маски. (26.01.2020)

Петь хором - только по одному!

Оживленные обычно улицы китайского мегаполиса будто вымерли. Как видно по соцсетям, к боязни заразиться опасным вирусом постепенно примешивается и скука, порожденная вынужденным бездействием. В то же время сдаваться жители Уханя не собираются и стараются поддерживать дух: в Twitter курсируют видео, где горожане, распахнув окна квартир, поют гимн страны.

"Человек - существо социальное. Тот, кто живет в огромном городе, таком, как Ухань, взаперти сидеть не привык, - считает Ли Юйньчжун. - Нормальной такую ситуацию не назовешь. Поневоле хочется что-нибудь сделать". Так, в социальных сетях люди бросили клич, приглашая прийти на встречу и участвовать в пении хором. "И многие на это во время карантина столь рискованное предложение действительно откликнулись", - рассказывает он. Возмущенные таким поступком эксперты тут же забили тревогу и отозвались встречным призывом - по телевидению, радио и в соцсетях - отказаться от подобных затей, не усугублять и без того драматическую ситуацию в городе. Пение, по их мнению, занятие прекрасное - но (пока что) только у себя дома, причем при закрытых окнах, предупреждают они. 

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.  

Ссылки в интернете

Что нужно знать о новом коронавирусе  

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Эпидемия коронавируса: в Германии уверены - паниковать не стоит  

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России  

Вирус из Китая: насколько опасна эпидемия и велика ли угроза для России и ФРГ?  

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