Коронавирус поразил культурную жизнь в Ухане

"Из моего окна открывается вид на второе городское кольцо Уханя, главную транспортную развязку города: обычно на дороге в это время суток (во второй половине дня - Ред.) поток огней. Теперь же здесь проезжает всего пара-другая автомобилей, что уже гораздо больше, чем в предыдущие дни, но, в целом, дорога пуста", - вздыхает Ли Юйньчжун. "А вот здания напротив по-прежнему ярко освещены - словно красивая и в то же время какая-то не настоящая, почти сюрреальная декорация", - рассказывает он в интервью DW. Ли Юйньчжун работает в сфере культуры, он руководит букинговым агентством. Вот уже более недели он и его жена, профессиональная оперная певица, не выходят из собственной квартиры в Ухане.

Культурная жизнь в Ухане на карантине

После долгих непогожих дней городское небо, наконец-то, просветлело. "Поэтому на улице снова появились люди, можно хоть подышать свежим воздухом и сделать необходимые закупки", - рассуждает Ли Юйньчжун. Однако проводить массовые мероприятия нельзя. Общественная и культурная жизнь города "заморожены": массовые собрания и встречи запрещены, культурные учреждения закрыты.

Из-за опасности заразиться коронавирусом жителям Уханя разрешены лишь редкие прогулки на свежем воздухе и необходимые походы в магазин

С 22 января одиннадцатимиллионный город Ухань, расположенный в центре Китая, практически отрезан от мира. Правительственное сообщение о решении объявить в городе карантин из-за вспышки короновируса было обнародовано в два часа ночи. Еще до 10 часов утра жители могли покинуть город, затем выезд, как и въезд в него, запретили. Многие из тех, кто узнал об этом вовремя, уехали, однако Ли Юйньчжун этого не сделал. "Я хоть и живу неподалеку от второго городского кольца и езды до автострады всего каких-то полчаса, но решил все-таки остаться в городе. Здесь живут мои сестры, и новогодний праздник 25 января мы хотели провести в кругу семьи - с родителями и родственниками. Ведь главный смысл праздника именно в этом, а потому об отъезде и речи не было", - поясняет он.

Праздничная декорация на мосту в закрытом на карантин Ухане в честь китайского Нового года - Года Крысы

Для многих горожан, вынужденных остаться в городе, решающим стал и финансовый аспект. Именно в праздничные дни цены на ночлег в отелях страны всегда завышены. Мало кому под силу подобные расходы.

Петь хором - только по одному!

Оживленные обычно улицы китайского мегаполиса будто вымерли. Как видно по соцсетям, к боязни заразиться опасным вирусом постепенно примешивается и скука, порожденная вынужденным бездействием. В то же время сдаваться жители Уханя не собираются и стараются поддерживать дух: в Twitter курсируют видео, где горожане, распахнув окна квартир, поют гимн страны.

"Человек - существо социальное. Тот, кто живет в огромном городе, таком, как Ухань, взаперти сидеть не привык, - считает Ли Юйньчжун. - Нормальной такую ситуацию не назовешь. Поневоле хочется что-нибудь сделать". Так, в социальных сетях люди бросили клич, приглашая прийти на встречу и участвовать в пении хором. "И многие на это во время карантина столь рискованное предложение действительно откликнулись", - рассказывает он. Возмущенные таким поступком эксперты тут же забили тревогу и отозвались встречным призывом - по телевидению, радио и в соцсетях - отказаться от подобных затей, не усугублять и без того драматическую ситуацию в городе. Пение, по их мнению, занятие прекрасное - но (пока что) только у себя дома, причем при закрытых окнах, предупреждают они.

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