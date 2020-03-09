Коронавирус охватил все 16 федеральных земель Германии

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт сообщили о первых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Опасный возбудитель был выявлен у 20-летнего молодого человека из Галле и еще у трех пациентов 36, 39 и 42 лет, сообщило во вторник, 10 марта, министерство по социальным вопросам в Магдебурге. По его данным, все заразившиеся мужчины ранее посещали север Италии, ставший эпицентром распространения коронавируса в Европе.

Таким образом новый коронавирус, вызывающий опасную для жизни пневмонию COVID-19, охватил все 16 федеральных земель Германии. Саксония-Анхальт оставалась единственной землей ФРГ без официально подтвержденных случаев коронавируса на ее территории.

Матч бундеслиги при пустых трибунах

Немецкая бундеслига ввела первый запрет на присутствие зрителей на футбольном матче. При пустых трибунах пройдет встреча "Кельна" и "Боруссии" (Мёнхенгладбах) 11 марта. Также без зрителей пройдет 14 марта встреча команд гельзенкирхенского клуба "Шальке 04" и дортмундской "Боруссии". Таким образом, руководство бундеслиги последовало, в том числе, рекомендации министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn) об отмене массовых мероприятий численностью более 1000 человек. В скором времени примут решение о возможном запрете на присутствие зрителей на матчах в ближайшие выходные.

Немецкий союз фехтовальщиков (DeFB) отменил до 12 апреля все национальные турниры, включая чемпионат Германии и отборочные соревнования.

Институт имени Роберта Коха (RKI) призвал руководство немецких клиник подготовиться к росту числа больных в тяжелом состоянии в связи с распространением коронавируса. Больницы могут отказаться от проведения несрочных хирургических вмешательств и медицинских процедур, чтобы освободить места для тяжелых больных, указал глава RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler). Еще одной возможностью является переоснащение обычных палат в палаты интенсивной терапии и приобретение дополнительных аппаратов для искусственной вентиляции легких, отметил он.

1139 случаев коронавируса в Германии

Число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии, по данным RKI на утро 10 марта, составляет 1139. Два пожилых пациента в Хайнсберге и Эссене накануне скончались от последствий заболевания.

По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, эпидемия охватила 115 стран и территорий. Уже выздоровели более 64,2 тысячи человек, 4030 пациентов скончались. При этом число новых заражений в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, значительно снизилось. 10 марта власти КНР сообщили о лишь 26 новых заражениях. Всего в Китае заболели почти 80,8 тысячи человек. За КНР по числу заболеваний следуют Италия (9,2 тысячи), Южная Корея (7,5 тысячи), и Иран (7,2 тысячи).

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