Коронавирус опустошил самые красивые площади Германии (фото)

Ротенбург / Аугсбург / Берлин • Самолеты (за редкими исключениями) не летают, рестораны и отели закрыты… В информационных агентствах сейчас можно найти много таких фотографий из популярных туристических мест в Германии. Мы выбрали три, чтобы показать, как они сейчас выглядят.
Аугсбург
Жандармская площадь в Берлине
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Всемирное наследие в Германии
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1978 год
Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Вюрцбургская резиденция (Бавария)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1983 год
Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1984 год
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1985 год
Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1986 год
Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1987 год
Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1990 год
Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1991 год
Монастырь в городе Лорш (Гессен)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1992 год
Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1995 год
Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1998 год
Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2001 год
Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Парк Мускау (Саксония)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2005 год
Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2006 год
Старый город в Регенсбурге (Бавария)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2007 год
Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2008 год
Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2009 год
Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2012 год
Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2013 год
Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2014 год
Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2015 год
Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2016 год
Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2017 год
Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2019 год
Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц
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Немецкие памятники ЮНЕСКО
2019 год
Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге
Автор: Максим Нелюбин
Профилактика распространения коронавируса
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Вирусы на дверных ручках
Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Столовые приборы
Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Товары из Китая
Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Посылки из-за границы
На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Домашние животные
Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Овощи с рынка
Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Замороженные продукты
Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Есть диких животных запрещено!
Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.
Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель