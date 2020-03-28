 Коронавирус опустошил самые красивые площади Германии (фото) | Кадр дня | DW | 29.03.2020

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Кадр за кадром

Коронавирус опустошил самые красивые площади Германии (фото)

Как сейчас выглядят те места в Германии, где обычно полно туристов? Три фотографии опустевших площадей.

Ротенбург-об-дер-Таубер

Ротенбург-об-дер-Таубер

Ротенбург / Аугсбург / Берлин • Самолеты (за редкими исключениями) не летают, рестораны и отели закрыты… В информационных агентствах сейчас можно найти много таких фотографий из популярных туристических мест в Германии. Мы выбрали три, чтобы показать, как они сейчас выглядят.  

Аугсбург

Аугсбург

Жандармская площадь в Берлине

Жандармская площадь в Берлине

Смотрите также: 
Всемирное наследие в Германии

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

  • Участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

  • Водонапорные башни в Аугсбурге

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге

    Автор: Максим Нелюбин


Профилактика распространения коронавируса

  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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