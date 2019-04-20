Коронавирус не помешал открытию пасхального почтамта в Германии

Несмотря на ограничения в общественной жизни, связанные с распространением коронавируса, в Германии вновь заработал традиционный пасхальный почтамт.
В Германии, а также в Германию можно писать письма не только на Рождество - немецкому Рождественскому деду, Святому Николаю и Рождественскому дитяти, но и на Пасху - пасхальному зайцу (нем. Osterhase).
В понедельник, 16 марта, в Германии вновь заработал специальный пасхальный почтамт, в котором на письма детей отвечает традиционный символ этого христианского праздника - пасхальный заяц. Как сообщил немецкий почтовый концерн Deutsche Post, из-за профилактики распространения коронавируса SARS-CoV-2, впервые за почти сорокалетнюю историю этой акции церемония открытия почтамта прошла без приглашения прессы и общественности.
В прошлом году добровольные помощники пасхального зайца ответили на 40560 детских писем и открыток. Из них почти полторы тысячи пришло из-за границы. Почтамт будет работать до шестого апреля, то есть отправит последние ответы примерно за неделю до Пасхи.
Пасхальные зайцы в Германии
Считается, что именно этот вислоухий г-н Остерхазе прячет во всяких укромных местах пасхальные яйца, чтобы на праздник их могли искать и находить все желающие. Главным образом - юные представители подрастающего поколения. Некоторые в Германии даже считают, что детство заканчивается тогда, когда перестаешь в него - то есть в этого самого зайца - верить.
Тот, кто, несмотря на миллионы спрятанных по всем углам и тайникам куриных, гусиных, шоколадных и прочих пасхальных яиц, все же сомневается в существовании г-на Остерхазе, может отправить ему письмо по адресу:
Hanni Hase
Am Waldrand 12
27404 Ostereistedt
Germany
Фотогалерея: Пасхально-заячий почтамт в Остерайштедте
Именно здесь "На опушке леса"(Am Waldrand) уже более почти сорока лет проживает пасхальный заяц Ханни, писать письма которому просят на английском или немецком языках.
"Город пасхального яйца" или "Пасхальнояйцеград"- так можно перевести название нижнесаксонского Остерайштедта, где он обитает. Происхождение этого географического названия точно не известно. Вряд ли оно связано с христианскими традициями. Возникло же, скорее всего, от слова Eichenstätte, то есть что-то вроде Дубовой рощи. Согласно другой версии, от имени некоего крестьянина Айке (Eike), может быть, когда-то владевшего здесь подворьем. Однако давайте сразу забудем эти второстепенные подробности, чтобы не разрушать сказку.
Откуда пишут немецкому пасхальному зайцу
Свою работу этот пасхально-заячий почтамт (Osterhasenpostamt) начинает примерно за месяц до праздника. Каждый раз сюда зайцу Ханни приходят письма со всего мира. Большинство - из Германии и европейских стран, но также из США, Канады, Тайваня, Китая, Новой Зеландии и так далее. Однажды, как сообщает евангелическое информационное агентство epd, письмо сюда пришло с острова Пасхи, чему пасхальный заяц, конечно же, был несказанно рад.
Ни одно из посланий не остается без ответа - главное, чтобы оно дошло сюда не позже, чем за неделю до начала праздника. Самые нетерпеливые начинают писать заранее. В этом году до открытия почтамта их уже набралось более тысячи. В секретариате пасхального зайца Ханни сейчас работает десять помощников - действующих и бывших сотрудников немецкого почтового концерна Deutsche Post, полностью берущего на себя все расходы.
Пожелания и вопросы
В письмах - просьбы о подарках на праздник и пожелания здоровья друзьям, себе, родителям, бабушкам и дедушкам, а также добра и мира, просто поздравления или какие-то личные истории. Некоторые просят устроить на Пасху хорошую погоду.
Приходят и вопросы. Мальчик из Китая хотел знать, отмечается ли Пасха каждый год в один и тот же день? Чтобы понять и ответить на письмо, написанное иероглифами, помощникам пасхального зайца пришлось идти в китайский ресторан. Одна пятилетняя немецкая девочка поинтересовалась, знаком ли пасхальный заяц с Рождественским дедом.
Что касается подарков, как отмечают добровольные сотрудники почтамта, запросы детей из года в год явно растут, хотя многие по-прежнему хотят получить на праздник просто шоколадное яйцо. Каждый написавший получает ответ на фирменном бланке, заверенный личной печатью пасхального зайца, а также небольшой сюрприз. Очень важно не забыть написать разборчивым почерком свой обратный адрес.
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