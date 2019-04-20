Коронавирус не помешал открытию пасхального почтамта в Германии

В Германии, а также в Германию можно писать письма не только на Рождество - немецкому Рождественскому деду, Святому Николаю и Рождественскому дитяти, но и на Пасху - пасхальному зайцу (нем. Osterhase).

В понедельник, 16 марта, в Германии вновь заработал специальный пасхальный почтамт, в котором на письма детей отвечает традиционный символ этого христианского праздника - пасхальный заяц. Как сообщил немецкий почтовый концерн Deutsche Post, из-за профилактики распространения коронавируса SARS-CoV-2, впервые за почти сорокалетнюю историю этой акции церемония открытия почтамта прошла без приглашения прессы и общественности.

В прошлом году добровольные помощники пасхального зайца ответили на 40560 детских писем и открыток. Из них почти полторы тысячи пришло из-за границы. Почтамт будет работать до шестого апреля, то есть отправит последние ответы примерно за неделю до Пасхи.

Пасхальные зайцы в Германии

Считается, что именно этот вислоухий г-н Остерхазе прячет во всяких укромных местах пасхальные яйца, чтобы на праздник их могли искать и находить все желающие. Главным образом - юные представители подрастающего поколения. Некоторые в Германии даже считают, что детство заканчивается тогда, когда перестаешь в него - то есть в этого самого зайца - верить.

Тот, кто, несмотря на миллионы спрятанных по всем углам и тайникам куриных, гусиных, шоколадных и прочих пасхальных яиц, все же сомневается в существовании г-на Остерхазе, может отправить ему письмо по адресу:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

Germany

Фотогалерея: Пасхально-заячий почтамт в Остерайштедте

Пасхальный почтамт "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

Пасхальный почтамт Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

Пасхальный почтамт Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

Пасхальный почтамт В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

Пасхальный почтамт Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

Пасхальный почтамт Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

Пасхальный почтамт Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

Пасхальный почтамт Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

Пасхальный почтамт Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

Пасхальный почтамт Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany. Автор: Максим Нелюбин



Именно здесь "На опушке леса"(Am Waldrand) уже более почти сорока лет проживает пасхальный заяц Ханни, писать письма которому просят на английском или немецком языках.

"Город пасхального яйца" или "Пасхальнояйцеград"- так можно перевести название нижнесаксонского Остерайштедта, где он обитает. Происхождение этого географического названия точно не известно. Вряд ли оно связано с христианскими традициями. Возникло же, скорее всего, от слова Eichenstätte, то есть что-то вроде Дубовой рощи. Согласно другой версии, от имени некоего крестьянина Айке (Eike), может быть, когда-то владевшего здесь подворьем. Однако давайте сразу забудем эти второстепенные подробности, чтобы не разрушать сказку.

Откуда пишут немецкому пасхальному зайцу

Свою работу этот пасхально-заячий почтамт (Osterhasenpostamt) начинает примерно за месяц до праздника. Каждый раз сюда зайцу Ханни приходят письма со всего мира. Большинство - из Германии и европейских стран, но также из США, Канады, Тайваня, Китая, Новой Зеландии и так далее. Однажды, как сообщает евангелическое информационное агентство epd, письмо сюда пришло с острова Пасхи, чему пасхальный заяц, конечно же, был несказанно рад.

Ни одно из посланий не остается без ответа - главное, чтобы оно дошло сюда не позже, чем за неделю до начала праздника. Самые нетерпеливые начинают писать заранее. В этом году до открытия почтамта их уже набралось более тысячи. В секретариате пасхального зайца Ханни сейчас работает десять помощников - действующих и бывших сотрудников немецкого почтового концерна Deutsche Post, полностью берущего на себя все расходы.

Пожелания и вопросы

В письмах - просьбы о подарках на праздник и пожелания здоровья друзьям, себе, родителям, бабушкам и дедушкам, а также добра и мира, просто поздравления или какие-то личные истории. Некоторые просят устроить на Пасху хорошую погоду.

Приходят и вопросы. Мальчик из Китая хотел знать, отмечается ли Пасха каждый год в один и тот же день? Чтобы понять и ответить на письмо, написанное иероглифами, помощникам пасхального зайца пришлось идти в китайский ресторан. Одна пятилетняя немецкая девочка поинтересовалась, знаком ли пасхальный заяц с Рождественским дедом.

Что касается подарков, как отмечают добровольные сотрудники почтамта, запросы детей из года в год явно растут, хотя многие по-прежнему хотят получить на праздник просто шоколадное яйцо. Каждый написавший получает ответ на фирменном бланке, заверенный личной печатью пасхального зайца, а также небольшой сюрприз. Очень важно не забыть написать разборчивым почерком свой обратный адрес.

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