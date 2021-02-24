Коронавирус: немецкие реаниматологи призывают продлить локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 113 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 88 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 25 февраля (время московское).

Немецкие реаниматологи призывают продлить локдаун

++20.16++

В одной из больниц Ростока

Немецкое объединение учреждений интенсивной медицины и реаниматологии (DIVI) призвало продлить действующий в ФРГ локдаун до начала апреля. Это необходимо, чтобы предотвратить третью волну пандемии, которая может выйти из-под контроля, заявил глава DIVI Гернот Маркс (Gernot Marx). По прогнозу объединения, в случае отмены ограничений 7 марта число тяжело больных пациентов с COVID-19 может резко увеличиться. До сих пор этот показатель достигал максимального значения - 6000 - в январе, в настоящее время в палатах интенсивной терапии немецких клиник находятся около 2900 пациентов.

++19.50++

Из-за быстрого распространения мутаций коронавируса в германской федеральной земле Баден-Вюртемберг ужесточены правила карантина. Согласно нововведениям, так называемые контактные лица первой категории должны оставаться на карантине 14 дней вместо 10. Две недели в изоляции должны провести также проживающие вместе с инфицированным лицом, а в случае заражения одним из новых вариантов коронавируса - и все, с кем он контактировал. Для школьников карантин может быть сокращен до пяти дней в случае негативного результата теста на COVID-19, однако это правило не действует, если речь идет о заражении мутацией вируса.

++19.25++

Власти Москвы планируют минимизировать ограничительные меры к лету, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. "Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", - сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 972 172 случая заражения, из них 1417 - за последние сутки.

++18.53++

Гватемала стала 37-й по счету страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили разработчики.

В ЕС расследуют случаи мошенничества с поставками вакцин

++18.09++

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF и Европейское полицейское агентство (Европол) расследуют случаи возможного мошенничества с вакцинами от коронавируса, сообщает информагентство dpa со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Согласно этой информации, в прошедшие недели правительства ряда стран мира получили "более или менее сомнительные" предложения - не напрямую от производителей - приобрести вакцины в объеме более 400 млн доз по цене три млрд евро. При этом остается неясным, могло ли быть поставлено столько доз и действительно ли они содержат вакцину.

++17.28++

Во время пандемии в Германии значительно снизилось число ДТП со смертельным исходом. Согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства, в 2020 году в ФРГ погибли на дорогах 2724 человека, что стало самым низким показателем за более чем 60 лет ведения соответствующей статистики. В сравнении с 2019 годом число погибших на дорогах сократилось на 10,6 процента (322 человека).

++16.57++

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V". Как сообщает пресс-служба правительства, теперь она составляет без учета налога на добавленную стоимость 866,81 рубля за два компонента вместо 1942 рублей. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что снижение цены стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

BioNTech и Pfizer исследуют эффективность третьей дозы вакцины от мутаций

++16.35++

Компании Pfizer и BioNTech начинают исследование эффективности третьей дозы своей вакцины от COVID-19, которая должна защитить от новых мутаций коронавируса. В рамках исследования в США добровольцам через 6-12 месяцев после второй дозы будет введена третья. Pfizer и BioNTech также ведут переговоры с медицинскими регуляторами Евросоюза (EMA) и США (FDA) о клинических испытаниях усовершенствованной вакцины.

++16.06++

Франция ужесточает правила въезда на части территорий, граничащих с Германией. Так, те, кто приезжает в департамент Мозель не по работе, должны с марта предоставлять негативный результат теста на COVID-19, сообщило министерство здравоохранения в Париже. В Мозеле, граничащем с немецкими федеральными землями Саар и Рейнланд-Пфальц, довольно быстро распространяется мутация коронавируса, впервые выявленная в Южно-Африканской республике (ЮАР).

++15.15++

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) ожидает, что решение о присутствии иностранных зрителей на Олимпиаде в Токио будет принято в конце апреля - начале мая. Он пояснил, что в случае допуска зрителей из других стран на трибуны необходимо будет организовать продажу билетов и разобраться с вопросом возможных ограничений на въезд в Японию.

Летняя Олимпиада в Токио начнется 23 июля. Ранее спортивный директор МОК Кристоф Дуби заявлял, что по вопросу присутствия зрителей, ожидаются два отдельных решения - по жителям Японии и по приезжим из других стран.

++14.30++

Власти Венгрии продлили частичный локдаун до 15 марта. Глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйаш, возглавляющий оперативный штаб по борьбе с COVID-19, заявил, что в ближайшие две недели ожидается продолжение сильного роста заболеваемости и назвал этот период "исключительно тяжелым". Вакцинация населения будет ускорена, в начале марта ожидается поставка вакцины китайской компании Sinopharm, продолжил Гуйаш. Таким образом, в марте и апреле общее число доступных в стране доз вырастет до одного миллиона. Ранее в Венгрии была одобрена также российская вакцина "Спутник V".

В Чехии COVID-19 заразились всего более 10% населения

++13.50++

Митинг в Чехии против карантинных ограничений, январь 2021 г.

Из-за быстрого распространения "южноафриканского" варианта коронавируса власти Чехии запретили жителям страны совершать поездки в Бразилию и некоторые страны Африки, в частности ЮАР, Кению, Танзанию и Мозамбик. Мера действует с 11 апреля, сообщило министерство здравоохранения в Праге.

В Чехии за сутки количество зараженных выросло на 13 657 до более 1,19 млн. Таким образом, в стране, где проживают примерно 10,7 млн человек, COVID-19 заразились более 10% населения. Количество смертей в результате заражения за сутки выросло на 67 до 19 835.

++13.10++

В Мексике началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первыми прививку получают люди старше 60 лет, ежедневно в каждом из центров вакцинации планируется обслуживать по 5 тысяч человек. Российская вакцина была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, первая партия в размере 200 тысяч доз была поставлена 23 февраля. Власти Мексики рассчитывают получить в общей сложности 24 млн доз для иммунизации 12 млн человек.

++12.35++

Власти Финляндии планируют ввести локдаун во всей стране с 8 марта. Как сообщил премьер-министр Санна Марин, ограничения общественной жизни будут действовать предварительно три недели. В частности, будут закрыты рестораны, а дети старше 13 лет перейдут на дистанционное обучение. Запрет на выход из дома без неотложных причин не предусмотрен.

В России - более 11,1 тысячи новых случаев COVID-19

++12.00++

За последние сутки в России зафиксировано 11 198 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Так, общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 4 212 100. Количество скончавшихся из-за заражения выросло на 446 до 84 876.

++09.50++



Уполномоченный правительства ФРГ по туризму Томас Барайс (Thomas Bareiß) высказался оптимистично в отношении летних отпусков в предстоящем сезоне. "Надеюсь, что до лета большинство немцев будут привиты и смогут путешествовать, в том числе за границу", - заявил Барайс в интервью газете Bild. Он сказал, что не видит причины, по которой нельзя было бы провести отпуск, к примеру, на островах в Средиземном море, если показатели заражений там не будут превышать 35 случаев на 100 тысяч человек за последние семь дней. Немецкий омбудсмен также призвал власти страны не препятствовать путешествиям, если на это нет серьезных оснований.

++08.45++



Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило немецкое издание Wirtschaftswoche. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), занимающийся продвижение "Спутника V" на международных рынках, заявил, что подал заявку в конце января.



++07.45++

Суточный прирост заражений в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 11 869 случаев. Всего с начала пандемии в ФРГ выявлено свыше 2,41 млн случаев заражения. За последние 24 часа скончались 385 человек, общее число летальных исходов достигло 69 125. Выздоровели свыше 2,41 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. человек зарегистрировано 61,7 случая заражения - это больше, чем днем ранее (59,3). Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев, 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

Себастьян Курц хочет продолжить курс осторожного снятия ограничений

++06.50++

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц хочет продолжить курс осторожного снятия ограничений, несмотря на начало третьей волны пандемии в Европе. Такое заявление он сделал в интернет-программе газеты Bild. "Мы делаем сильный упор на тесты. Порядка четверти населения у нас еженедельно тестируют", - заявил он. "Благодаря этому нам удается притормозить рост числа" инфицированных, уверен глава австрийского кабмина.

++05.50++

Эстафета олимпийского огня может быть приостановлена, если по маршруту ее следования соберется слишком большое количество народу. Это следует из представленного Организационным комитетом Олимпиады-2021 плана борьбы с пандемией. Старт забега запланирован на 25 марта в японской префектуре Фукусима. Как ожидается, эстафета продлится 121 день. Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Канцлер Австрии: ЕС должен ввести паспорт вакцинации от коронавируса

++04.55++

Себастьян Курц

ЕС должен ввести паспорт вакцинации от коронавируса - по примеру Израиля, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интернет-программе газеты Bild. "Я приложу все усилия, чтобы мы в Европе получили "зеленый паспорт", как в Израиле, - желательно, в цифровом виде, на мобильном телефоне, чтобы каждый получил обратно свободу, которую мы так ценим", - подчеркнул он. По словам Курца, подобный паспорт будет у каждого, кто привьется, переболел COVID-19 или сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались отрицательными.

++03.40++

Американская фармацевтическая компания Moderna представила для клинических испытаний вариант вакцины, разработанный специально против южноафриканской мутации коронавируса. Препарат был направлен в Национальные институты здравоохранения США (NIH) 24 февраля. Там будут проводиться клинические испытания с участием добровольцев. Особенно заразным считается вариант коронавируса, выявленный в ЮАР в конце прошлого года, а также бразильская и британская мутации.

Президент США продлил режим ЧС

++02.40++

Президент США Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден продлил режим ЧС, введенный год назад администрацией Дональда Трампа из-за коронавируса. Как отмечается в указе главы государства, пандемия по-прежнему создает серьезную угрозу для национального здравоохранения и безопасности США. Срок действия режима не указывается.

++01.00++

Израиль к 5 апреля планирует снять ограничения, введенные ранее в связи с пандемией, и в полном объеме возобновить экономическую активность в стране. До этой даты, как ожидается, будут привиты все желающие и имеющие на это право жители в возрасте от 16 лет и старше. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Как уточнило агентство Reuters, в стране минимум одну дозу вакцины уже получили 50 процентов от населения в 9 млн человек. Власти ведут переговоры с производителями - германской BioNTech, а также американскими Pfizer и Moderna - о запуске в Израиле мощностей для производства вакцин. 21 февраля власти разрешили работу целого ряда магазинов, торговых центров и развлекательных учреждений, хотя посещение последних разрешено только для привившихся или переболевших COVID-19.

Хроника пандемии 24 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: