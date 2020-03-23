 Коронавирус может сделать Россию культурнее, считает Ирина Прохорова | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.03.2020

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Культура и стиль жизни

Коронавирус может сделать Россию культурнее, считает Ирина Прохорова

Глава издательства "Новое литературное обозрение" в интервью DW рассказала об изменении отношения к культуре в российском обществе в связи с карантином.

Электротеатр Станиславский

Электротеатр "Станиславский" тоже ушел на карантин, но, как и многие другие театры и площадки, транслирует свои спектакли в режиме онлайн

С середины марта десятки музеев и театров в России либо добровольно, либо по распоряжению властей закрылись на время эпидемии коронавируса. Подобной ситуации в истории современной России еще не было. Как быть в этой связи людям, культурой интересующимся? DW обратилось за ответом к главе издательства "Новое литературное обозрение" Ирине Прохоровой.

DW: Кажется ли вам уникальными то, что происходит сейчас с культурой на фоне коронавируса?

Ирина Прохорова: Я бы описала это словами: "Не было счастья, да несчастье помогло". Нынешняя экстремальная ситуация выявила фундаментальное значение культуры, которое наша власть и часть общества воспринимало как досадный довесок к бюджету страны или какой-то такой вольер для чудаков, которые занимаются какими-то "культурками". А в такие кризисные моменты понимаешь истинное значение культуры. Что это - фундамент цивилизации, что это - стержень человеческого достоинства и вообще-то важнейшая часть идентичности человека. Культура действительно помогает сохранить общество как общество, не дает ему распасться. Поэтому я не думаю, что из-за коронавируса произошло что-то новое, наоборот - всплыло хорошо забытое старое.

Ирина Прохорова

Ирина Прохорова

- Вы говорили о культурном провинциализме, который рождается, когда страны по политическим причинам рвут связи друг с другом. Но теперь на карантине и Лувр, и Пушкинский музей. Получается, коронавирус возвращает нас в международный контекст?

- Как ни странно, да. Хотя физические связи временно разорваны, связи интеллектуальные стали сильнее. И это рождает у меня некоторую надежду на достаточно сносное будущее. Сейчас ведь многие строят какие-то ужасные, катастрофические планы на будущее. Но мне кажется, то, что происходит в культурной жизни, доказывает, что общество намного более зрелое и находит новые ресурсы во времена изоляции. Представьте себе, что все это произошло бы 25 лет назад - в обществе без интернета. Сейчас самое время почувствовать, что сама идея открытого мира, которую транслирует культура, - это уникальное и прекрасное состояние, несмотря на все политические дрязги и неприятности. И вот, смотрите: неожиданно общество сплотилось именно вокруг идеи культуры, а не каких-то пышных псевдопатриотических лозунгов. Это и во всем мире, и в России, где уровень культуры всегда был очень высок и где культура была и остается социальным лифтом для человека. И если мы ищем наши скрепы, так они вот здесь, в мире культуры, а не в каких-нибудь милитаристских идеях. 

- Можно ли сказать, что карантин вынужденно подтолкнет культурные институты делать что-то в онлайн-форматах?

- Я бы не сказала, что кто-то особо противился выходить в онлайн. Трансляции драматических спектаклей или оперы в режиме реального времени или в записи давно стали общемировым трендом. Но в России это развивалось медленнее, потому что культура у нас не очень хорошо финансируется. Чтобы показать спектакль онлайн, нельзя просто так на камеру его снять. Нужны большие затраты, чтобы мы могли нормально смотреть это с экрана.

- Музеи и театры по сути претендуют на онлайн-время, которое у многих людей уже занято сериалами и Youtube. Выдержат ли они эту конкуренцию?

- Мы же прекрасно понимаем, что это несколько разные жанры. Конечно, никакой театр не может соревноваться с популярными сериалами. Он никогда этим и не занимался, это другая ниша. Но представьте себе, что если даже на самый хитовый спектакль придет от силы тысяча зрителей, то в интернете его могут посмотреть миллионы. Это совершенно меняет статус театра и тех старых жанров, которые никогда не были доступны широкой публике. Аналогично с виртуальными музеями, которые призывают людей приобщиться к культуре и порождают желание поехать после карантина и посмотреть что-то вживую. Недаром такое большое количество музеев, театров и даже книжных магазинов в нынешней ситуации открыли в онлайн свои сокровищницы. Это инстинктивный импульс культуры: отстоять свою площадку. И это - фактически пропаганда чтения, слушания прекрасных концертов и так далее. Мне кажется, что это замечательно, потому что последнее время в нашей стране, поднялась антиинтеллектуальная волна и некоторое пренебрежение к культуре. Я вижу насаждение некоего невежества и хамства как мейнстрима.

Третьяковская галерея

"Третьяковка" закрыта. Пока - до 10 апреля. На сайте призывают подписываться на аккаунты Третьяковской галереи в соцсетях

- Сейчас в соцсетях публикуют много списков, что почитать во время эпидемии. Многие вспоминают Болдинскую осень Пушкина. Как вы думаете, станет ли коронавирус чем-то, что подтолкнет писателей к созданию новых произведений?

– Литература не заставит себя ждать, реакция точно будет, потому что ситуация с коронавирусом - это, безусловно, потрясение для мира. Но предсказать, какие тексты появятся, совершенно невозможно. Более того, как издатель могу сказать, что встанет вопрос о смене наших планов по выходу книг. Мы ведь посчитали, что определенные книги станут хитами. Думаю, теперь картина изменится и в центре внимания общества окажутся совсем другие книги и темы. Надо быть к этому психологически готовыми.

- Как коронавирус сказывается на вашем издательстве?

- Мы продолжаем работать, готовим книги впрок, тем более, что большая часть редакторов у нас и так работало удаленно. Устраиваем совещания и конференции через замечательное устройство Zoom. Мы понимаем, что все равно этот морок пройдет и жизнь будет продолжаться дальше. Но в нашей стране в силу целого ряда других условий кризис в книжном бизнесе будет сильным. У людей останется меньше денег на покупку книг. Будем адаптироваться - не зря в последние годы мы так активно занимаемся электронными книгами.

Мозаика 1960-х годов Осень в опустевшем Гараже

Мозаика 1960-х годов "Осень" в опустевшем "Гараже"

- У вас есть свой личный культурный план на время самоизоляции?

- Да у меня столько рукописей лежит в компьютере… Мне всегда есть, что почитать. А вообще я как исторический оптимист стараюсь не поддаваться вот этому ощущению паники и бесконечного уныния. Критические ситуации высвечивают ведь не только проблемы общества, но и какой-то потенциал. Мне кажется, сейчас важнее увидеть положительные черты российского общества и понять их. Мы порой сами себе приписываем то, чего нет. А иногда говорим о себе хуже, чем мы есть на самом деле. Мне кажется, что единодушное объединение вокруг культурных ценностей много и хорошо говорит о российском культурном сообществе. Я регулярно читаю свою ленту в Facebook и помню, что сначала из-за эпидемии было ощущение шока. Но сейчас крики и отчаяние все больше уходят, люди делятся всякими ресурсами, на которых выложены какие-то прекрасные бесплатные культурные акции, обсуждают, как дистанционно обучать. То есть адаптация происходит очень быстро! И поэтому я надеюсь, что все пройдет. И вирус пройдет, а мы останемся.

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    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

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  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


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