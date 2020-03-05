Коронавирус может привести Германию к спаду экономики

Германия из-за эпидемии коронавируса столкнется с "резким спадом деловой активности". Институт мировой экономики в Киле (IfW) прогнозирует, что объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии по итогам 2020 года снизится на 0,1 процента. Институт представил свой прогноз в четверг, 12 марта. В последний раз ВВП Германии снижался в 2009 году из-за финансового кризиса. Ранее аналитики предсказывали рост ВВП Германии в 2020 году на 0,9 процента.

IfW объясняет спад экономических показателей мерами предосторожности, которые принимаются из-за эпидемии, неуверенностью в сроках ее окончания и спадом производства в Азии, который влечет за собой разрывы производственных цепочек, заявил глава института Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr).

56 процентов немецких компаний уже чувствуют негативное воздействие эпидемии, следует из последнего опроса Мюнхенского института экономических исследований ifo, результаты которого были опубликованы в четверг. Наихудшая ситуация в туристической отрасли, где эпидемия затронула 96 процентов предпринимателей.

Европейский центробанк тоже вынужден был скорректировать прогноз по экономической ситуации в еврозоне: ВВП стран еврозоны должно в 2020 году вырасти на 0,8 процента, а не на 1,1, как предполагалось еще в декабре. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что долгосрочные последствия эпидемии будут ощущаться и после окончания ее острой фазы, когда "производство замедлится из-за прерывания производственных цепочек" и "упадет спрос на продукты производства".

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