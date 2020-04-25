Коронавирус: Министр здравоохранения ФРГ скорректировал данные

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) скорректировал данные по числу случаев инфицирования коронавирусом с активным течением заболевания. Новые цифры он озвучил в программе Bericht aus Berlin, показанной в эфире телеканала ARD в воскресенье, 3 мая. Неправильная статистика была приведена им 30 апреля в ходе видеоконференции федерального правительства и премьер-министров федеральных земель.

В соответствии с корректировкой количество подобных случаев на минувший четверг оказалось ниже, чем заявлялось ранее, а именно - 31 000 человек. Ошибка связана с тем, что из общего числа инфицированных (около 157 000) Шпан вычел число выздоровевших (порядка 120 000), однако при этом не отнял количество скончавшихся (свыше 6000).

Неправильные цифры, по данным агентства Reuters, день спустя на пресс-конференции озвучила и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

На 3 мая число тех, кто заразился и пока не выздоровел, составляет в Германии 25 тысяч человек.

Шпан: На создание вакцины могут уйти годы

В эфире ARD министр здравоохранения Германии снова предупредил, что разработка эффективной вакцины против вируса нового типа может занять годы. "Я был бы счастлив, если бы удалось сделать это через несколько месяцев", - отметил он, добавив, что необходимо все же оставаться реалистами. "Могут быть и неудачи, как мы видели с другими вакцинами", - предостерег глава Минздрава ФРГ.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы начать сбор 7,5-млрд евро, которые будут направлены на диагностику, предотвращение и лечение атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины. Канцлер Ангела Меркель в выходные пообещала "существенный финансовый вклад" Германии в этот процесс.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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