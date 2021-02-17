Коронавирус: Минздрав Украины прогнозирует вторую кампанию вакцинации

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 18 февраля (время московское).

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Контейнеры с китайской вакциной CoronaVac на военной базе в Сан-Паулу

По словам представителей научно-исследовательского центра бразильской фармкомпании Butantan, сотрудничающей с китайской Sinovac Biotech, вакцина CoronaVac производства КНР эффективно действует против новых вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Великобритании и Южной Африке. Степень ее эффективности бразильские ученые пока не обнародовали. Китайская вакцина в настоящее время также проходит испытания на эффективность против бразильского варианта коронавируса.

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Из-за быстрого распространения новых вариантов коронавируса власти Испании вводят карантин для прибывающих в страну из Бразилии и Южной Африки. С понедельника, 22 февраля, въезжающие из этих стран обязаны будут в течение 10 дней оставаться дома и ограничивать контакты. В случае наличия документа об отрицательном результате теста на коронавирус карантин могут сократить до семи дней. Ранее правительство Испании сократило число авиарейсов в Южную Африку и Бразилию.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о вероятной необходимости второй кампании вакцинации от коронавируса через 6-9 месяцев после старта первой. "Мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку," - сказал он в эфире телеканала "Украина 24". По словам Степанова, вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

Минздрав рассчитывает, что первые 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca поступят в Украину до 21 февраля, а еще 117 тыс. доз препарата от BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX - в конце февраля.

Хроника пандемии 17 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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