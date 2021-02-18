Коронавирус - лабораторного происхождения? Пока только версия

С самого начала пандемии коронавируса самым спорным считается вопрос о его происхождении. Согласно двум наиболее расхожим теориям, местом, откуда коронавирус SARS-CoV-2 распространился по всему миру, стал либо рынок морепродуктов в Ухане, где вирус передался от животного к человеку, либо лаборатория в Институте вирусологии в этом китайском мегаполисе, в которой произошла утечка.

Вторую теорию поддерживает Роланд Визендангер (Roland Wiesendanger), профессор Гамбургского университета, в своем недавно опубликованном "Исследовании происхождения пандемии коронавируса". Поскольку, как он подчеркивает в тексте, "не имеется научно обоснованных строгих доказательств" теорий о происхождении коронавируса, он собрал вместе различные косвенные подтверждения: на основании научных статей, публикаций в СМИ и соцсетях, а также бесед с учеными из разных стран. Работа велась в течение всего 2020 года.

Визендангер приходит к выводу, "что как количество, так и качество косвенных доказательств однозначно говорят об утечке из лаборатории Института вирусологии города Ухань как о причине нынешней пандемии".

Гамбургский университет распространил пресс-релиз с выводами и заявлениями Роланда Визендангера, после чего на него с разных сторон посыпалась резкая критика.

Фактчекинг, проведенный DW, не дает оценку тому, насколько достоверна версия о лабораторном происхождении коронавируса или насколько весомы отдельные доказательства. Он лишь поясняет, как оценивать научную базу публикации.

Кто такой Роланд Визендангер?

Роланд Визендангер - профессор Института физики наноструктур и твердых тел Гамбургского университета. Сервис Google Scholar показывает, что к концу 2020 года он приблизительно 36 тысяч раз цитировался в научных статьях, что говорит об определенном авторитете.

Профессор Роланд Визендангер

Ученый не видит проблему в том, что, будучи физиком, он занимается коронавирусом. В интервью DW он заявил, что пандемия - в настоящее время самая насущная проблема, так что свой вклад в борьбу с коронавирусом могут внести все ученые.

Пробелы в методике

В пресс-релизе указывается, что публикация базируется на "междисциплинарном научном подходе". В сущности Визендангер свел воедино известные факты и указания, говорящие о том, что пандемия вспыхнула из-за лабораторной утечки.

По словам австрийского физика и публициста Флориана Айгнера, научное исследование должно отвечать двум важным критериям. Во-первых, в нем должно быть показано, что автор знает и понимает актуальные научные данные на изучаемую тему. А во-вторых, в нем должно быть представлено что-то новое: сведения или результаты. Но ни тому, ни другому критерию работа Визендангера не отвечает, и, похоже, сам он об этом знает, говорит Айгнер в интервью DW.

"Исследование происхождения пандемии коронавируса" в некоторых пунктах не соответствует даже тем требованиям, которые Гамбургский университет предъявляет к научным работам своих студентов. Например, им рекомендуется избегать нагромождения цитат, чтобы не создавалось впечатление, что автор уклоняется от собственных формулировок.

Профессор Визендангер приводит страницами выдержки из своих источников. Временами читателю трудно найти абзацы, написанные им самим. Не соответствует рекомендациям для написания научной работы также и то, что отдельные слова, фразы и абзацы он по всей публикации выделяет цветом. "Это можно делать - но тогда это, конечно, не научное исследование, в котором автор не просто копирует тексты, а цитирует их, при этом, в первую очередь, представляя собственные суждения", - говорит публицист Айгнер.

Студенческий комитет Гамбургского университета также заявил в Twitter, что публикация "не соответствует научным стандартам, которые мы ожидаем от университета".

Визендангер, со своей стороны, настаивает, что его исследование является научным - в том смысле, что он "изучил вопрос о происхождении коронавирусной пандемии, основываясь на научных источниках".

Источники вызывают сомнение

Визендангер неоднократно подвергался критике за то, какими источниками пользовался. С этим он не согласен, говорит он в интервью DW: ведь он разъяснил свою методику во введении, а источники "достаточно четко" классифицированы по типу.

Действительно, в конце публикации он разделяет свои источники на научную литературу, прошедшую рецензирование коллегами (т.н. Peer-Review), научную литературу без такой коллегиальной проверки, а также статьи в печатных и сетевых СМИ. Доля последних самая большая - 31 из 71 источника.

Институт вирусологии в Ухане

Визендангер в беседе с DW особо отмечает, что статьи в СМИ важны для изложения процессов прошлого года. Он также не понимает критики за использование публикаций в социальных сетях. Сообщения об определенных событиях можно найти только там, а не в научных публикациях, говорит профессор.

Такой подход, действительно, может применяться в зависимости от темы научного исследования. Но некоторые источники, которые использует Визендангер, близки к конспирологии или представляют собой журналистику сомнительного толка.

Например, он цитирует две статьи с портала GreatGameIndia. На этом ресурсе в последние дни опубликованы, среди прочего, статья о видео, в котором глава Facebook Марк Цукерберг якобы признает, что вакцинация от коронавируса изменит ДНК человека, или сообщение о том, что немецкие монахини продали 175 мальчиков-сирот в сексуальное рабство. Ссылается исследователь также на публикацию Epoch Times - медиа-группы с антикитайской позицией, поддерживающей правых популистов в западных странах, и известной тем, что распространяет дезинформацию.

На вопрос о том, понимает ли он критику и знал ли, что некоторые источники являются сомнительными, Визендангер ответил: "Не существует сомнительных источников, если они соответствующим образом представлены и прокомментированы". Но этих комментариев в обоих случаях не приводится. Что касается портала GreatGameIndia, Визендангер подчеркивает, что опирался на оригинальный документ, который нашел на этом сайте и затем самостоятельно его проверил. При этом профессор не упомянул, что через эту же платформу он вышел на интервью, которое также использовал, с экспертом по биологическому оружию Фрэнсисом Бойлом, которого американское информационное агентство Associated Press называет, наряду с GreatGameIndia, одним из самых ярых сторонников теорий заговора.

Эксперты ВОЗ смогли попасть в Ухань лишь более чем через год после начала распространения коронавируса

Публицист Флориан Айгнер также критикует использование препринта исследования Люка Монтанье, согласно которому автор обнаружил в SARS-CoV-2 части вируса иммунодефицита человека. Монтанье - вирусолог, открывший ВИЧ, нобелевский лауреат, но, по словам Айгнера, уже в течение многих лет он является "очень, очень спорной фигурой", неоднократно делавшей "совершенно ненаучные" заявления.

"Мне это говорит о том, что профессор Визендангер не особенно критично подходил к этим источникам, - говорит Айгнер. - Он собрал то, что поддерживает его версию, а критику в основном не принял во внимание".

В отличие от целого ряда своих источников, критику заявления Монтанье профессор Визендангер прокомментировал, назвав их, однако "не научными аргументами оппонентов, а исключительно клеветническими замечаниями".

Непроверенная публикация

Визендангер опубликовал свои изыскания на портале ResearchGate. Эта платформа называет себя профессиональной сетью для ученых и исследователей, которую используют более 19 миллионов членов со всего мира для обмена и обсуждения научных работ.

На самом деле, однако, любой желающий может загрузить туда свою работу, не подвергая ее никакому контролю качества. "Публикации нельзя доверять, пока ее не проверят коллеги, хорошо разбирающиеся в предмете", - полагает научный публицист Айгнер. По его мнению, нельзя выходить на публику с сенсационными заявлениями, "даже не пытаясь пройти через процесс рецензирования".

Визендангер объясняет выбор платформы ResearchGate для публикации намерением "достичь максимально широкой аудитории", потому что для доступа к статьям в специализированных журналах пользователи должны платить деньги.

Вывод

Публикацию Визендангера можно рассматривать как расследование, в котором собраны всевозможные косвенные доказательства теории лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2. Мы не даем оценку ни этой теории, ни качеству этих косвенных доказательств. Но университетский профессор не выполнил некоторые основополагающие условия для научной работы, поэтому его публикацию нельзя назвать исследованием.

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