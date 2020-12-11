Коронавирус: к январю в реанимациях ФРГ ожидают 5000 больных

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 72 млн жителей планеты. Свыше 1,6 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 50,7 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 14 декабря (время московское).

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Председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß) исходит из того, что к началу 2021 года число пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии в ФРГ достигнет 5000. Соответствующее заявление Гас сделал в беседе с журналистами группы изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "В ближайшие две недели число инфицированных еще возрастет. Эффект локдауна станет заметен лишь с отсрочкой", - подчеркнул он. Гас уточнил, что сейчас число больных нетипичной пневмонией достигает 4500.

В Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады. Эти ограничительные меры утвердили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции 13 декабря.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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