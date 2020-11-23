Коронавирус: король Испании Филипп VI ушел на самоизоляцию

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция была выявлена более 59 млн жителей планеты. К настоящему времени, по данным портала Worldometers, от последствий вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 1,4 млн человек. Побороть инфекцию удалось более 41 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 24 ноября (время московское).

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Глава авиакомпании Qantas Алан Джойс, фото из архива

Пассажиры на международных рейсах австралийской авиакомпании Qantas в будущем обязаны будут предъявить наличие прививки от коронавируса, заявил во вторник глава компании Алан Джойс телеканалу Channel Nine. По его мнению, такое требование скоро станет нормой для международных авиаперевозок. Как сообщил Джойс далее, компания введет правило о необходимости вакцинации, как только вакцина станет доступной для населения.

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В Великобритании власти намерены с середины декабря сократить до 5 дней длительность карантина для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска. Согласно планам, въезжающие в страну из таких регионов должны за свой счет сделать тест на коронавирус и, если его результат будет негативным, через 5 дней могут покинуть квартиру и свободно передвигаться по стране. В настоящее время в таких случаях действует правило о 14-дневном карантине.

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В Германии планируется продлить частичный локдаун до 20 декабря. Об этом в ночь на вторник договорились премьер-министры немецких федеральных земель в ходе видеоконференции. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 25 ноября на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с главами немецких регионов. Согласно действующим с начала ноября правилам, закрыты все рестораны и бары, спортивные, культурные и развлекательные учреждения. С 25 ноября возможно ужесточение ограничений на личные контакты граждан и расширение масочного режима в школах.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении отменить действующие в стране жесткие ограничительные меры в начале декабря. При этом он отметил, что Рождество в этом году не получится отпраздновать "как обычно". Премьер, который сейчас находится на карантине после контакта с депутатом парламента, заразившимся SARS-CoV-2, заявил, что ограничения снимут после 2 декабря. Планируется разрешить британцам покидать жилища без уважительной причины, открыть бары в регионах с низким уровнем распространения вируса, допускать на стадионы до 4000 человек. По мнению Джонсона, успехи в разработках вакцины от коронавируса с весны снизят необходимость ограничений в борьбе с пандемией.

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Король Испании Филипп VI отправился в самоизоляцию на 10 дней после контакта с человеком, инфицированным COVID-19, сообщил представитель королевского двора. Контакт произошел 22 ноября. Король отменил все запланированные мероприятия на время карантина. Королевский дворец в свою очередь отметил, что его супруга королева Летисия, дети - принцесса Леонор и инфанта София, несмотря карантин короля, смогут продолжить свою деятельность в нормальном режиме.

Хроника пандемии 20 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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