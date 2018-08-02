Коронавирус - катализатор насилия над детьми в Германии?

Будь то предписанный властями карантин или режим добровольной самоизоляции - для семей с детьми нынешние меры по борьбе с пандемией в любом случае являются ситуацией чрезвычайной: теснота, финансовые тревоги, супружеские ссоры по пустякам, отсутствие места, где можно было бы уединиться. По оценке немецкой полиции, эти условия значительно повышают риск насилия над детьми и одновременно снижают шансы выявления таких случаев, ведь избитые или изнасилованные дети сидят по домам, их синяки и ссадины никто не видит.

"Поэтому не исключено, что физическая изоляция и другие факторы стресса на фоне эпидемии коронавируса приведут к повышению числа случаев домашнего насилия, в том числе случаев изнасилования детей и сексуальных домогательств к детям", - заявил на пресс-конференции в Берлине директор Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), представляя в понедельник, 11 мая, статистику случаев применения насилия в отношении детей за 2019 год.

Убитые дети и дети-насильники

Статистика за прошлый год неоднозначная. Число убийств детей (112, в том числе 46 предумышленных и 66 непредумышленных), а также случаев избиений (4055) немного снизилось по сравнению с 2018 годом. Но больше на 9 процентов стало детей (15936), которые стали жертвами сексуальных злоупотреблений, в том числе 235 изнасилований, которых стало на 20 процентов больше. Три четверти жертв - девочки, четверть - мальчики.

Каждый десятый насильник в Германии - моложе 14 лет

Мало замеченным феноменом в Германии остаются факты сексуальных злоупотреблений, совершенных в отношении детей самими детьми. Более 10 процентов насильников были в 2019 году моложе 14 лет, 21 процент - в возрасте от 14 до 18.

Среди них, сказал на пресс-конференции Мюнх, много таких, которые сами подвергаются или в недавнем прошлом подвергались сексуальному насилию. И решение этой проблемы директор BKA видит не столько в преследовании и наказании малолетних насильников, сколько в профилактических мерах педагогов и социальных работников.

В каждом немецком классе есть учащиеся - жертвы насилия

Приведенные цифры - это много или мало для страны с населением в 83 миллиона человек? Следует иметь в виду, что статистика BKA - это только случаи, по которым были заведены уголовные дела и проводились расследования. Но именно в этой сфере преступности очень велика серая зона - число надругательств над детьми, остающихся нераскрытыми.

Йоханнес-Вильгельм Рёриг

Исследования на этот счет проводил независимый немецкий уполномоченный по вопросам сексуальных злоупотреблений в отношении детей Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig), имеющий целый штат помощников. Так вот, по результатам этих исследований выяснилось, что каждый восьмой или даже каждый седьмой взрослый житель Германии в детстве или юности на себе испытал сексуальное домогательство или насилие.

Мы исходим из того, говорит Рёриг, что в каждом классе каждой немецкой школы есть один-два ученика или ученицы, которые подвергались таким надругательствам. Причем, именно со стороны взрослых, а не сверстников, что бывает, по опросам, намного чаще. Четверть всех случаев сексуального насилия, по его данным, происходит внутри семьи, половина - в кругу родни и ближайших социальных контактов, к которым могут относиться, например, тренеры из спортивной секции или опекуны.

"Детской порнографии нет, есть сексуальное насилие над детьми"

Еще сильнее, чем число физических сексуальных домогательств, злоупотреблений и изнасилований детей, в Германии выросло количество преступлений, связанных с детской порнографией - ее изготовлением, хранением и распространением.

Детская порнография - всегда насилие над детьми

В статистике BKA за 2019 год таких случаев 12262, на 65 процентов больше, чем в 2018-м. На 34 процента больше - до 3264 - увеличилось число уголовных дел, заведенных на подсудные действия с детьми с применением технологических средств. Мюнх имеет в виду и так называемый кибер-груминг - сексуальную эксплуатацию, виртуальное насилие над детьми и их шантаж в интернет-чатах или в чатах к интернет-играм.

Более 40 процентов фигурантов дел, связанных с детской порнографией, молодые люди в возрасте до 21 года, 23 процента - в возрасте от 14 до 18 лет и 12 процентов - моложе 14. При этом, отметил директор BKA, распространение видео- и фото-контента соответствующего содержания часто происходит через мессенджеры, такие, как WhatsApp или Facebook. Участники таких обменов, отметил Мюнх, зачастую действуют не из педофильских наклонностей, а бездумно, не учитывая юридические последствия.

Между тем, также выступавший на пресс-конференции в Берлине Райнер Беккер (Rainer Becker), председатель общественного фонда помощи детям (Deutsche Kinderhilfe e.V.), считает сам термин "детская порнография" неправильным. "Порнография - это добровольный секс взрослых людей, знающих и согласных с тем, что их снимают, а потом будут показывать в интернете, - указал он. - В случае же с детьми речь всегда идет о сексуальном насилии, доходящем до изнасилования".

И меру наказания, предусмотренную в немецком Уголовном кодексе за такие преступления, он считает абсолютно неадекватной. Куда это годится, возмущается Беккер, что за хранение детской порнографии предусмотрено наказание максимум до трех лет лишения свободы, а за банальную кражу в магазине в Германии могут посадить и на пять лет.

Немецких педофилов помогают ловить американцы

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Хольгер Мюнх обратил внимание на то, что - как и в прошлые годы - многие сигналы о случаях хранения или распространения детской порнографии, а также кибер-груминга немецкая полиция получает из США - от некоммерческой полугосударственной организации National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), отслеживающей соответствующий контент в интернете и передающей в BKA подозрительные IP-адреса. В 2019 году - 62 тысячи сигналов.

На процессе по делу о распространении детской порнографии, Лимбург, январь 2019 года

Мюнх привел конкретный случай: NCMEC сообщил IP-адрес компьютера, пользователь которого в режиме реального времени стримил в одну из социальных сетей сексуальные действия с ребенком. В течение нескольких дней немецкая полиция вычислила место расположения компьютера и арестовала злоумышленника, который, как оказалось, надругался над семилетним племянником.

Такую удачу глава BKA объяснил оперативностью действий своих подчиненных, которые, получив сигнал от NCMEC, в тот же день запросили информацию об IP-адресе у немецкого провайдера. Опоздай они всего на пару дней, получить необходимые сведения сыщики не смогли бы.

Дело в том, объяснил Мюнх, что немецкие провайдеры не хранят данные пользователей продолжительное время и в отличие от канадских и американских не обязаны мониторить сеть и сообщать, как это делает NCMEC, властям о случаях сексуального онлайн-насилия в отношении детей. А случаев такого насилия, по его прогнозу, в условиях эпидемии коронавируса и карантинных ограничений на физические контакты между людьми станет еще больше.

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