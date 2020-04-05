Коронавирус: канцлер ФРГ увидела "проблеск надежды"

Ограничения общественной жизни, введенные в Германии в связи с пандемией коронавируса, наконец, начали приводить к сглаживанию кривой роста числа инфицированных. Появился "проблеск надежды", заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее слова приводит агентство dpa со ссылкой на участников специальной видеоконференции руководителей франций правящего блока блока ХДС/ХСС в Берлине.

В задачи федерального правительства входило принять меры, которые не допустили бы перегрузки системы здравоохранения. Пока это удается сделать, подчеркнула глава германского кабмина.

"Линейный, а не экспоненциальный рост"

В свою очередь, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) также подтвердил положительную динамику. "Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный, скорее чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - указал он.

Более 50 тысяч выздоровевших

По словам главы Минздрава Германии, при почти 110 тыс. инфицированных в стране зафиксировано свыше 50 тыс. выздоровевших. Шпан также добавил, что в больницах Германии - свободны еще более 10 тысяч мест в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в интервью газете Handelsblatt министр здравоохранения отмечал, что важно "последовательно придерживаться" ограничений в период Пасхи, которую католики и протестанты отмечают 12 апреля.

Если нынешняя положительная тенденция в отношении числа случаев заражения сохранится, федеральное правительство сможет обсудить с руководством федеральных земель перспективы "постепенного возвращения к нормальной жизни после пасхальных каникул", подчеркнул он.

Отказаться от коротких поездок на Пасху

Канцлер Меркель ранее также рекомендовала жителям ФРГ отказаться даже от коротких поездок внутри страны, "к морю, в горы или к родственникам".

Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, 9 апреля сообщил о 108 202 инфицированных и 2107 скончавшихся в ФРГ с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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