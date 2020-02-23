Коронавирус: как подготовиться к пандемии?

Новый коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) - это глобальный вызов, к которому следует отнестись со всей ответственностью. Не только отдельные люди, но и компании, институты и организации могут принять меры, чтобы повысить защиту от вируса и подготовиться к пандемии.

Подготовку к пандемии следует вести по трем направлениям:

- необходимо приложить усилия к тому, чтобы как можно меньше людей были заражены;

- в домашних хозяйствах на экстренный случай должно иметься все необходимое;

- нарушения общественного порядка необходимо предотвращать или сводить к минимуму.

Какие меры защитят меня и окружающих от воздушно-капельной инфекции?

Регулярное мытье рук может уменьшить вероятность заражения коронавирусом

Сохраняйте дистанцию по отношению к заболевшим (от одного до двух метров).

Регулярно и тщательно мойте руки (как минимум 20 секунд).

Избегайте объятий и рукопожатий.

Выработайте рефлексы самозащиты: нажимайте на кнопку вызова лифта костяшкой, а не кончиком пальца.

Избегайте мест массового скопления людей и массовых мероприятий. Определите свои приоритеты.

Реже прикасайтесь к собственному лицу и лицам своих друзей и родственников.

Особенно важно: не дотрагивайтесь пальцами до слизистой оболочки рта, глаз и носа.

В случае необходимости надевайте перчатки. Меняйте или стирайте их ежедневно.

Чихайте не в руку, а в сгиб локтя.

Незамедлительно выкидывайте использованные одноразовые носовые платки.

Респираторные маски обеспечивают недостаточную защиту здоровым людям. Из-за дыхания маски становятся влажными, так что уже через 20 минут их защита перестает действовать. Поэтому предоставьте право носить маску медицинскому персоналу.

Поможет ли это оборвать цепочку распространения инфекции?

Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем. Размножение вируса происходит в горле. Оттуда вирус может быстрее, чем из легкого, снова найти выход из организма - например, при чихании, кашле или сморкании. Таким образом вирус COVID-19 может снова оказаться на поверхностях, с которых он потом путем контактного заражения или через руки может попасть в организм другого человека.

Как я могу подготовиться к пандемии?

Обычные, тонкие маски рекомендуется носить заболевшим, которые не хотят заразить других

В случае волны заражений могут случиться перебои с поставками продуктов в магазины. Постарайтесь запастись всем необходимым для того, чтобы в экстренном случае вы могли провести несколько недель, не выходя из дома.

В случае необходимости у вас должен быть месячный запас важных лекарств, отпускаемых по рецепту врача.

Запаситесь нескоропортящимися продуктами питания.

Заблаговременно подумайте, каким образом вы можете защитить от инфекции своих друзей и родственников. В вашей помощи особенно нуждаются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Заблаговременно организуйте возможности для присмотра за больными детьми.

Примите меры для того, чтобы вы могли ухаживать за больными членами семьи без угрозы заразиться от них.

Как я могу помочь обществу?

Чем больше людей стараются принять меры предосторожности, тем сильнее становится чувство общности. Помогите другим организовать взаимопомощь! Пациенты, перенесшие заболевание, вызываемое вирусом COVID-19, приобретают иммунитет против возбудителя. В таком случае можно покинуть свой дом и предложить свои услуги, например, для передачи посылок и закупки продуктов.

Что могут предпринять работодатели?

Чтобы не заразить других, кашлять и чихать лучше в сгиб локтя

Они могут обеспечить возможность для удаленной работы или работы из дома. В особенности больные или находящиеся в группе риска сотрудники должны по возможности работать из дома.

Сотрудников с острыми симптомами заболеваний дыхательных путей (например, кашлем или одышкой), а также тех, кто в течение дня проявляет симптомы болезни, следует немедленно изолировать от коллег и отправить домой.

Компании должны следить за тем, чтобы рабочие кабинеты и бытовые помещения были хорошо проветрены, а также регулярно менять фильтры в вентиляционных установках.

Вы должны создать возможности для соблюдения правил гигиены рук - обеспечить наличие мыла и бумажных полотенец, а также салфеток и жидкости для дезинфекции клавиатуры.

Помещения необходимо регулярно убирать, а поверхности столов - протирать.

Не имеющие жалоб на здоровье сотрудники, в семьях которых есть пациенты с COVID-19, должны уведомить об этом своего непосредственного начальника.

Руководящие работники должны определить важные для рабочего процесса позиции и позаботиться о наличии сотрудников, которые могли бы в случае необходимости заменить занимающих эти должности коллег. Отсутствие на рабочем месте одного человека не повлияет тогда на работу всего предприятия.

Как насчет командировок и прочих поездок?

Заболевшие во время командировки сотрудники должны уведомить об этом своего начальника

Работодатели и сотрудники должны изучить новейшие рекомендации относительно каждого конкретного места назначения.

Компании должны рекомендовать своим сотрудникам пройти перед поездкой обследование на наличие у них симптомов острых заболеваний дыхательных путей и посоветовать им в случае болезни остаться дома.

Если сотрудник заболел во время командировки, ему необходимо незамедлительно уведомить об этом своего начальника.

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