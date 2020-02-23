 Коронавирус: как подготовиться к пандемии? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 26.02.2020

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Мир

Коронавирус: как подготовиться к пандемии?

Причин паниковать из-за возможной пандемии COVID-19 нет. Лучше использовать оставшееся время, чтобы подготовиться к ней.

На карнавальном шествии в бешеный понедельник, 24 февраля 2020 года, в Дюссельдорфе коронавирусу противостоял карнавальный вирус

На карнавальном шествии в Дюссельдорфе коронавирусу противостоял "карнавальный вирус"

Новый коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) - это глобальный вызов, к которому следует отнестись со всей ответственностью. Не только отдельные люди, но и компании, институты и организации могут принять меры, чтобы повысить защиту от вируса и подготовиться к пандемии.

Подготовку к пандемии следует вести по трем направлениям:

- необходимо приложить усилия к тому, чтобы как можно меньше людей были заражены;

- в домашних хозяйствах на экстренный случай должно иметься все необходимое;

- нарушения общественного порядка необходимо предотвращать или сводить к минимуму.

Какие меры защитят меня и окружающих от воздушно-капельной инфекции?

Женщина моет руки под краном

Регулярное мытье рук может уменьшить вероятность заражения коронавирусом

Сохраняйте дистанцию по отношению к заболевшим (от одного до двух метров).

Регулярно и тщательно мойте руки (как минимум 20 секунд).

Избегайте объятий и рукопожатий.

Выработайте рефлексы самозащиты: нажимайте на кнопку вызова лифта костяшкой, а не кончиком пальца. 

Избегайте мест массового скопления людей и массовых мероприятий. Определите свои приоритеты.

Реже прикасайтесь к собственному лицу и лицам своих друзей и родственников.

Контекст

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 Особенно важно: не дотрагивайтесь пальцами до слизистой оболочки рта, глаз и носа.

В случае необходимости надевайте перчатки. Меняйте или стирайте их ежедневно.

Чихайте не в руку, а в сгиб локтя. 

Незамедлительно выкидывайте использованные одноразовые носовые платки.

Респираторные маски обеспечивают недостаточную защиту здоровым людям. Из-за дыхания маски становятся влажными, так что уже через 20 минут их защита перестает действовать. Поэтому предоставьте право носить маску медицинскому персоналу.  

Поможет ли это оборвать цепочку распространения инфекции?

Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем. Размножение вируса происходит в горле. Оттуда вирус может быстрее, чем из легкого, снова найти выход из организма - например, при чихании, кашле или сморкании. Таким образом вирус COVID-19 может снова оказаться на поверхностях, с которых он потом путем контактного заражения или через руки может попасть в организм другого человека.

Как я могу подготовиться к пандемии?

Обычные, тонкие маски рекомендуется носить заболевшим, которые не хотят заразить других

Обычные, тонкие маски рекомендуется носить заболевшим, которые не хотят заразить других

В случае волны заражений могут случиться перебои с поставками продуктов в магазины. Постарайтесь запастись всем необходимым для того, чтобы в экстренном случае вы могли провести несколько недель, не выходя из дома.

В случае необходимости у вас должен быть месячный запас важных лекарств, отпускаемых по рецепту врача.

Запаситесь нескоропортящимися продуктами питания.

Заблаговременно подумайте, каким образом вы можете защитить от инфекции своих друзей и родственников. В вашей помощи особенно нуждаются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Заблаговременно организуйте возможности для присмотра за больными детьми.

Примите меры для того, чтобы вы могли ухаживать за больными членами семьи без угрозы заразиться от них.

Как я могу помочь обществу?

Чем больше людей стараются принять меры предосторожности, тем сильнее становится чувство общности. Помогите другим организовать взаимопомощь! Пациенты, перенесшие заболевание, вызываемое вирусом COVID-19, приобретают иммунитет против возбудителя. В таком случае можно покинуть свой дом и предложить свои услуги, например, для передачи посылок и закупки продуктов.

Что могут предпринять работодатели?

Простуженный мужчина, закутанный в шарф

Чтобы не заразить других, кашлять и чихать лучше в сгиб локтя

Они могут обеспечить возможность для удаленной работы или работы из дома. В особенности больные или находящиеся в группе риска сотрудники должны по возможности работать из дома.

Сотрудников с острыми симптомами заболеваний дыхательных путей (например, кашлем или одышкой), а также тех, кто в течение дня проявляет симптомы болезни, следует немедленно изолировать от коллег и отправить домой.

Компании должны следить за тем, чтобы рабочие кабинеты и бытовые помещения были хорошо проветрены, а также регулярно менять фильтры в вентиляционных установках.

Вы должны создать возможности для соблюдения правил гигиены рук - обеспечить наличие мыла и бумажных полотенец, а также салфеток и жидкости для дезинфекции клавиатуры.

Помещения необходимо регулярно убирать, а поверхности столов - протирать.

Не имеющие жалоб на здоровье сотрудники, в семьях которых есть пациенты с COVID-19, должны уведомить об этом своего непосредственного начальника.

Руководящие работники должны определить важные для рабочего процесса позиции и позаботиться о наличии сотрудников, которые могли бы в случае необходимости заменить занимающих эти должности коллег. Отсутствие на рабочем месте одного человека не повлияет тогда на работу всего предприятия.

Как насчет командировок и прочих поездок?

Женщина сморкается в носовой платок

Заболевшие во время командировки сотрудники должны уведомить об этом своего начальника

Работодатели и сотрудники должны изучить новейшие рекомендации относительно каждого конкретного места назначения.

Компании должны рекомендовать своим сотрудникам пройти перед поездкой обследование на наличие у них симптомов острых заболеваний дыхательных путей и посоветовать им в случае болезни остаться дома.

Если сотрудник заболел во время командировки, ему необходимо незамедлительно уведомить об этом своего начальника.

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

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    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

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    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

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    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:10

Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.  

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Беспорядки из-за коронавируса: как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя  

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