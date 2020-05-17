 Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.05.2020

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Россия

Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

Карикатура - мужчина и женщина пьют на брудершафт, соблюдая социальную дистанцию, и в защитных масках.

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