Коронавирус и религия: верующие возвращаются в Кельнский собор (фото)

Кельн • Последняя служба с участием прихожан состоялась в Кельнском соборе 14 марта. После введения в Германии карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции верующие могли наблюдать за богослужениями, проходившими в пустой церкви, только через интернет. В мае прихожане вновь смогут начать посещать службы - не только в знаменитом соборе, но и в других храмах Кельнского архиепископства, конечно же, при соблюдении строгих мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

В частности, как сообщили в архиепископстве, на воскресные службы в Кельнский собор пока будут допускать не более 122 человек - по предварительной записи через интернет или по телефону. При этом в храме насчитывается 800 постоянных сидячих мест на скамейках и еще 700 дополнительных мест на стульях, в общей сложности - полторы тысячи.

Кардинал Райнер Мария Вёльки (2017)

Первая служба с прихожанами состоится в воскресенье, 3 мая. Правда, допуск на эту, так сказать, пробную службу во время карантина, которую проведет кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki), будет осуществляться по специальным приглашениям. Первая воскресная служба, на которую можно будет записаться, пройдет 10 мая. В другие дни недели на утренние службы записываться не надо, но в храм также будут допускать не более 122 верующих. Места будут указывать распорядители.

На каждый заказ можно забронировать два бесплатных билета. Данные всех участников будут записывать, чтобы проследить возможные инфекционные цепочки в случае, если кто-то из пришедших в храм заболеет. Прихожанам настоятельно рекомендуют пользоваться во время служб защитными масками.

Кельнский собор - выдающийся памятник готической архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является также самой популярной архитектурной достопримечательностью Германии. До сих пор этот храм ежегодно посещало около шести миллионов туристов.

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