Коронавирус и ислам: как вести себя мусульманам в предстоящий Рамадан?

Пандемия коронавируса - огромное испытание и для сотен миллионов мусульман по всему миру. В основе ислама лежат пять так называемых столпов - предписаний шариата, обязательных для всех верующих мусульман. Это декларация веры (шахада), пять ежедневных молитв (намаз), пост во время месяца Рамадан (ураза), религиозный налог в пользу нуждающихся (закят) и паломничество в Мекку (хадж).

Дорога в Мекку пока закрыта

Пандемия SARS-CoV-2 поставила под угрозу сразу три из пяти столпов. Многие страны ограничили свободу митингов и собраний, что привело к закрытию мечетей - даже для обязательной молитвы. До поры до времени останется невозможным совершить паломничество в Мекку - Саудовская Аравия закрыла для посещения это святое для мусульман место. А теперь и пост в месяц Рамадан, начинающийся 23 апреля, тоже оказался под угрозой.

Саудовская Аравия закрыла Мекку для хаджа

С этого дня в течение предстоящих 30 дней верующие мусульмане, среди прочего, должны отказывать себе в приеме пищи и питья в дневное время - как когда-то это делал сам пророк Мухаммед. Из-за пандемии SARS-CoV-2 и мер по борьбе с нею соблюдать пост в Рамадан представляется невозможным. Одна из причин - отказ от пищи и питья в течение дня может содействовать распространению коронавируса, потому что экстремальные условия повышают риск заболевания COVID-19.

Мусульмане должны соблюдать пост только в том случае, если это не несет угрозы их здоровью - больные и пожилые люди, как и беременные женщины, могут не придерживаться соответствующих ограничений. Но это исключение из правил может стать новой реальностью уже для всех мусульман в Рамадан в 2020 году.

Рамадан без совместной трапезы

Однако намного более проблематичным является то обстоятельство, что во время пандемии становится невозможной совместная вечерняя трапеза, в процессе которой члены семьи и друзья встречаются за столом, чтобы вместе принимать пищу и молиться. По традиции такой вечер начинается с фиников и сладостей и со стакана воды или молока. Потом следует молитва, а затем начинается сама трапеза. В период ограничения контактов и социального дистанцирования такие встречи, естественно, вряд ли возможны.

Совместная вечерняя трапеза (ифтар) после богослужения в Рамадан

На ифтар - совместное вечернее разговение, кратковременное прекращение поста - собираются порой до 1000 верующих, чтобы не только вместе молиться и трапезничать, но и собирать пожертвования для малоимущих. Такие встречи на данный момент запрещены во многих странах, например в Египте.

Иран, в свою очередь, также принял меры по ограничению привычного характера отправления религиозных обрядов. В видеообращении от 9 апреля духовный лидер Ирана Али Хаменеи попросил соотечественников отказаться в этот Рамадан от больших собраний - эта касается как совместной молитвы, так и вечерней трапезы.

Ограничение социальных контактов - гражданский долг мусульман ФРГ

Мусульмане, проживающие в Германии, также настраиваются на ограничения, связанные с соблюдением поста в Рамадан. Влиятельный Центральный совет мусульман ФРГ считает уменьшение социальных контактов в сложившейся ситуации не только гражданским долгом. "Сохранение жизней людей также полностью соответствует положениям нашей веры", - заявил глава организации Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в интервью изданиям, входящим в медиагруппу Funke. Центральный совет согласовывал с кризисным штабом правительства Германии меры, которые требуется выполнять для сохранения здоровья в период пандемии.

Айман Мазиек

В течение нынешнего Рамадана в отношении мусульман действуют такие же правила, как и для христиан во время Пасхи - все должно проходить не так, как к этому привыкли. Вопреки теориям заговора, которые распространяют в социальных сетях крайне правые, для мусульман в данном случае в Германии не сделано никаких исключений. Некоторые политики из правопопулисткой "Альтернативы для Германии" (АдГ) распространяют в Facebook слухи о том, что в ФРГ планируют сохранять ограничение социальных контактов на некоторое время по окончании Пасхи только для того, чтобы потом специально ослабить их к началу Рамадана.

Между тем правительство ФРГ решило продлить действие ограничительных мер до 3 мая, включающих запрет на все религиозные собрания в стране. В АдГ утверждают, что собрания в мечетях разрешены и проводятся - в отличие богослужений в христианских церквях. На самом деле в Германии сейчас запрещено проведение всех богослужений - не зависимо от конфессий. Когда один единственный раз перед одной берлинской мечетью собрались верующие на пятничную молитву, полиция отправила их по домам.

В 2020 году не будет Рамадана?

Для многих мусульманских общин пандемии коронавируса может вызвать последствия, затрагивающие само их существование. Дело в том, что собираемые во время Рамадана пожертвования являются важным источником дохода для общин. Центральный совет мусульман опасается того, что даже по окончании пандемии многие общины не смогут дальше существовать из-за отсутствия средств.

Так выглядела Мекка еще в конце февраля

Будет ли вообще проходить Рамадан в этом году - пока неизвестно. Многие течения и направления в исламе примут решения по этому поводу независимо друг от друга. По информации государственных иранских СМИ, правительство в Тегеране хочет придерживаться рекомендаций врачей.

А ученые Египетского университета Аль-Азхар (их мнение является самым авторитетным для мусульман-суннитов, составляющих большинство последователей ислама) будут принимать решение в зависимости от позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Возможно, в итоге верующие мусульмане во всем мире окажутся в 2020 году в той же ситуации, как и миллионы спортивных болельщиков: все значимые события года должны быть перенесены.

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