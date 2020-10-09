 Коронавирус и его последствия | Политика и общество | DW | 09.10.2020

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Политика и общество

Коронавирус и его последствия

Главное о пандемии ранее неизвестного коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.

Женщина держит в руке ампулы с вакциной

Пандемия ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ней карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. DW подготовила досье с важной информацией о последствиях вируса.

Вся актуальная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 (список обновляется).

Контекст

Коронавирус SARS-CoV-2 - специальная рубрика  

Комментарий: Борьба с коронавирусом в России - агрессия вместо информации

Власть в России сталкивает сторонников и противников "коронавирусного карантина" лбами, провоцируя подобие религиозных войн, а информирование заменяя спецоперациями, констатирует Иван Преображенский.  

Коронавирус во Франции: как Париж пытается избежать второго локдауна

Стараясь избежать повторного локдауна, власти Франции вводят новые карантинные ограничения. В Париже закрыли все бары. Город объявлен "зоной максимальной эпидемиологической опасности".  

Прививка от коронавируса: вакцинация растянется на год, предупреждают в ФРГ

Быстро обеспечить всех вакциной не получится чисто технически. Кого прививать в первую очередь? Медперсонал? Пожилых? Молодежь? Детей? В Германии это решит независимая комиссия.  

Опасное наследие неандертальца: какая связь с коронавирусом?

Мы до сих пор ощущаем на себе последствия доисторического рандеву с неандертальцем. Кому-то из нас в наследство перешли гены, повышающие риск тяжелого протекания COVID-19. Что говорят ученые?  

Комментарий: Трамп больше не может отрицать опасность коронавируса

Дональд Трамп демонстративно не носил маску и преуменьшал опасность COVID-19. Пока сам не заразился. То, как он реагировал на пандемию, определит итоги выборов президента США, считает Инес Поль.  

В чем опасность праздников и вечеринок в эпоху коронавируса?

Один суперраспространитель может спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции с сотнями заражений. Звучит устрашающе, однако знание этого позволяет целенаправленно контролировать распространение SARS-CoV-2.  

Исследование RKI: где выше всего риск заразиться коронавирусом

В ФРГ снова растет число заболевших COVID-19. Специалисты Института имени Роберта Коха выяснили, в каких местах люди чаще всего заражаются вирусом, а где такой опасности практически нет.  

Коронавирусный концерт: как прошел эксперимент немецких ученых

В Лейпциге прошел необычный концерт поп-звезды Тима Бендцко. Немецкие вирусологи проанализировали риск заражения коронавирусом на крупных ивентах. Они ожидают важных результатов.  

Вернуться в Москву после самоизоляции? Россияне - о плюсах и минусах

Из-за режима самоизоляции многие уехали из Москвы и Санкт-Петербурга в родные города. Как изменился их взгляд на регионы и столицу, собираются ли они обратно? DW собрала несколько историй.  

Вакцинация от коронавируса в России. Что будет, если отказаться от прививки

В России после появления вакцины против коронавируса обсуждается вопрос об обязательных для всех прививках от COVID-19. Многие россияне против. Чего они опасаются? DW собрала мнения.  

СМИ ФРГ: Путин проводит медицинский эксперимент над своим народом

"Спутник V"- это пропаганда или все же прорыв? Заявление президента России о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса вызвало в Германии очень широкий резонанс.  

Одним ли путем идут Швеция и Беларусь в борьбе с коронавирусом?

Швеция и Беларусь в борьбе с пандемией коронавируса пошли "особым путем", отказавшись от карантина и жестких запретов. DW - о сходстве, различиях и эффективности шведской и белорусской стратегий.  

Отпуск во время пандемии: лето, которое мы никогда не забудем

Далеко не все остались из-за пандемии дома. Мы нашли немецкие семьи, которые провели отпуск за пределами Германии. Как это было?  

Как коронавирус может повлиять на мозг?

По данным британских неврологов, коронавирус SARS-CoV-2 может привести к серьезным повреждениям мозга и центральной нервной системы и стать причиной психоза, паралича или инсульта. (13.07.2020)  

Коронавирус в аэрозоле: как уберечься от новой опасности заражения

Более 200 ученых в письме к ВОЗ призвали пересмотреть меры борьбы с SARS-CoV-2. Коронавирус, по их словам, более опасен, чем считалось, и может передаваться через воздух - с дыханием инфицированного. (10.07.2020)  

Авифавир - новое российское лекарство от коронавируса?

В российские клиники поступило лекарство от коронавируса, созданное на основе японского средства от гриппа. Насколько оно эффективно, в чем риски - и почему немецкие эксперты осторожны в оценках? (11.06.2020)  

С какой группой крови выше риск заболеть COVID-19

У одних коронавирус вызывает тяжелые осложнения, а у других проходит незаметно. Немецкие и норвежские ученые провели исследование, которое показало связь между COVID-19 и группой крови. (10.06.2020)  

Насколько опасны бессимптомные носители коронавируса?

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и его носителем может быть человек, не имеющий никаких симптомов заболевания. Как избежать рисков, связанных с этим? DW собрала факты. (05.06.2020)  

Врач Эрлих: Официальные цифры смертности от COVID-19 в РФ очень странные

Московский анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих рассказал DW о том, как медики в России заражаются коронавирусом и почему в некоторых больницах их намеренно не тестируют на COVID-19. (24.05.2020)  

"Я знаю, что мне нельзя умирать". Родные - о скончавшихся от COVID-19 медиках

Медики особенно сильно подвержены риску заражения коронавирусом. В России во время борьбы с пандемией уже скончались около 200 работников больниц. DW собрала воспоминания родных об этих людях. (13.05.2020)  

Что нового узнали о коронавирусе немецкие патологоанатомы

В Германии и в других странах, охваченных пандемией вируса SARS-CoV-2, спорят о том, умирают ли заразившиеся им люди "от" или "с" COVID-19. Ответы, по идее, должны давать результаты вскрытия покойников.  

Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса

Низкая смертность от COVID-19 в ФРГ во многих странах вызывает удивление. Она объясняется тремя ключевыми факторами. С одним из них немцам просто повезло.  

Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?

Во время пандемии коронавируса в аптеках раскупают не только маски, но и одноразовые перчатки. Однако специалисты говорят, что от последних гораздо больше вреда, чем пользы.  

Защита от коронавируса: какая маска лучше?

В связи с пандемией SARS-CoV-2 люди по всему миру ищут индивидуальные средства защиты от коронавируса. Насколько эффективны защитные маски или респираторы? И какие из них лучше?  

Что такое ИВЛ, и как она спасает жизни при заражении коронавирусом?

Многим больным пневмонией COVID-19 нужна искусственная вентиляция легких. Как работают аппараты ИВЛ, и почему их остро не хватает во времена пандемии коронавируса.  

Разница в показателях смертности от коронавируса: от чего она зависит?

При проверке последних данных о росте заболеваний и смертей от COVID-19 бросается в глаза существенная разница в числе умерших в разных странах. Чем она объясняется?  

Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?

Головная боль, высокая температура, кашель, слабость - признаки коронавируса, гриппа и простуды порой трудно различить. Инфографика DW поможет разобраться в симптомах этих заболеваний.  

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

В связи с пандемией коронавируса лихорадит многие отрасли. Мы собрали самые громкие истории о возможных массовых увольнениях.  

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

Россия - на втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом после США. Тем не менее, власти РФ ослабляют антикарантинные меры, говоря, что остановили рост заболеваемости. Подробнее - в галерее DW.  

Как коронавирус изменил мир

Что изменилось в мире из-за пандемии коронавируса и как страны пытаются преодолеть ее последствия и приспособиться к новой реальности, смотрите в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Статистика в режиме реального времени на сайте Worldometer

Статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Коронавірус в Україні

Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

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