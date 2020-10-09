Коронавирус и его последствия

Главное о пандемии ранее неизвестного коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
Пандемия ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ней карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. DW подготовила досье с важной информацией о последствиях вируса.
Вся актуальная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 (список обновляется).
Власть в России сталкивает сторонников и противников "коронавирусного карантина" лбами, провоцируя подобие религиозных войн, а информирование заменяя спецоперациями, констатирует Иван Преображенский.
Стараясь избежать повторного локдауна, власти Франции вводят новые карантинные ограничения. В Париже закрыли все бары. Город объявлен "зоной максимальной эпидемиологической опасности".
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Дональд Трамп демонстративно не носил маску и преуменьшал опасность COVID-19. Пока сам не заразился. То, как он реагировал на пандемию, определит итоги выборов президента США, считает Инес Поль.
Один суперраспространитель может спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции с сотнями заражений. Звучит устрашающе, однако знание этого позволяет целенаправленно контролировать распространение SARS-CoV-2.
В ФРГ снова растет число заболевших COVID-19. Специалисты Института имени Роберта Коха выяснили, в каких местах люди чаще всего заражаются вирусом, а где такой опасности практически нет.
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Из-за режима самоизоляции многие уехали из Москвы и Санкт-Петербурга в родные города. Как изменился их взгляд на регионы и столицу, собираются ли они обратно? DW собрала несколько историй.
В России после появления вакцины против коронавируса обсуждается вопрос об обязательных для всех прививках от COVID-19. Многие россияне против. Чего они опасаются? DW собрала мнения.
"Спутник V"- это пропаганда или все же прорыв? Заявление президента России о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса вызвало в Германии очень широкий резонанс.
Швеция и Беларусь в борьбе с пандемией коронавируса пошли "особым путем", отказавшись от карантина и жестких запретов. DW - о сходстве, различиях и эффективности шведской и белорусской стратегий.
Далеко не все остались из-за пандемии дома. Мы нашли немецкие семьи, которые провели отпуск за пределами Германии. Как это было?
По данным британских неврологов, коронавирус SARS-CoV-2 может привести к серьезным повреждениям мозга и центральной нервной системы и стать причиной психоза, паралича или инсульта. (13.07.2020)
Более 200 ученых в письме к ВОЗ призвали пересмотреть меры борьбы с SARS-CoV-2. Коронавирус, по их словам, более опасен, чем считалось, и может передаваться через воздух - с дыханием инфицированного. (10.07.2020)
В российские клиники поступило лекарство от коронавируса, созданное на основе японского средства от гриппа. Насколько оно эффективно, в чем риски - и почему немецкие эксперты осторожны в оценках? (11.06.2020)
У одних коронавирус вызывает тяжелые осложнения, а у других проходит незаметно. Немецкие и норвежские ученые провели исследование, которое показало связь между COVID-19 и группой крови. (10.06.2020)
Коронавирус передается воздушно-капельным путем и его носителем может быть человек, не имеющий никаких симптомов заболевания. Как избежать рисков, связанных с этим? DW собрала факты. (05.06.2020)
Московский анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих рассказал DW о том, как медики в России заражаются коронавирусом и почему в некоторых больницах их намеренно не тестируют на COVID-19. (24.05.2020)
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Низкая смертность от COVID-19 в ФРГ во многих странах вызывает удивление. Она объясняется тремя ключевыми факторами. С одним из них немцам просто повезло.
Во время пандемии коронавируса в аптеках раскупают не только маски, но и одноразовые перчатки. Однако специалисты говорят, что от последних гораздо больше вреда, чем пользы.
В связи с пандемией SARS-CoV-2 люди по всему миру ищут индивидуальные средства защиты от коронавируса. Насколько эффективны защитные маски или респираторы? И какие из них лучше?
Многим больным пневмонией COVID-19 нужна искусственная вентиляция легких. Как работают аппараты ИВЛ, и почему их остро не хватает во времена пандемии коронавируса.
При проверке последних данных о росте заболеваний и смертей от COVID-19 бросается в глаза существенная разница в числе умерших в разных странах. Чем она объясняется?