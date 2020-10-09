Коронавирус и его последствия

Что нового узнали о коронавирусе немецкие патологоанатомы

В Германии и в других странах, охваченных пандемией вируса SARS-CoV-2, спорят о том, умирают ли заразившиеся им люди "от" или "с" COVID-19. Ответы, по идее, должны давать результаты вскрытия покойников.