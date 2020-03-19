Коронавирус: Италия возвращает круизные лайнеры в порт

Чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 вводят все больше стран. В мире инфицированы более 245 000 человек. DW следит за событиями 20 марта.
Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19 продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала вспышки эпидемии в мире инфицированы уже более 245 тысяч человек. Скончались более 10 000 человек, выздоровели более 88 000 человек. В последние недели более всего пострадала Италия. DW следит за развитием событий 20 марта (время московское).
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Автомобильный концерн Volvo закрывает свои заводы в Швеции, Бельгии и США на период с 26 марта по 14 апреля с целью замедлить распространение коронавируса. "В центре внимания у нас здоровье наших сотрудников и будущее нашего бизнеса. Я думаю, что для экономики нам нужно сделать что-то радикальное, вместо того, чтобы действовать нерешительно", - сказал глава Volvo Хокан Самуэльссон.
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Бельгия получила партию из 5 миллионов защитных масок из Китая. Груз доставлен самолетом в пятницу в аэропорт Льежа и находится под охраной военных. В Бельгии зарегистрировано 1795 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, 21 человек умер.
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Италия закрывает морские порты для иностранных круизных лайнеров и приостановила деятельность местных пассажирских судоходных компаний в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщило министерство транспорта, итальянские круизные корабли, находящиеся в море, должны незамедлительно вернуться в порт, а все члены экипажей и пассажиры пройти тест на коронавирус. Тех, у кого не будет обнаружен вирус, обяжут провести в самоизоляции 14 дней. В Италии в круизной отрасли занято 120 тысяч человек.
Калифорния ввела карантин на всей территории штата
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении карантина на всей территории штата из-за распространения коронавируса. Жителям разрешается выходить из дома на работу, в аптеку, к врачу, в супермаркет. Большинство спортзалов, кинотеатров, баров в штате уже было решено закрыть. Кафе и рестораны могут продавать еду, но только на вынос.
Сколько именно продлится такой режим, Ньюсом не уточнил. Всего в Калифорнии живут около 40 млн человек. В штате выявлено более 1000 случаев инфицирования коронавирусом, 19 человек умерли.
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Израиль ужесточает карантинные меры из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. С 20 марта жители страны обязаны оставаться дома. "Это не просьба, не рекомендация, а обязательное к исполнению предписание", - заявил в своем телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее Минздрав страны просил жителей выходить из дома только в случае крайней необходимости. Всего в Израиле выявили более 600 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет.
Республиканцы хотят выплатить жителям США по 1200 долларов
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Республиканцы предложили выплатить жителям США по 1200 долларов на фоне коронавируса. Такую помощь они хотят выделить тем, чей доход менее 75 тысяч долларов в год. Еще по 500 долларов в Республиканской партии предлагают выплатить семьям на каждого ребенка.
Эти меры - часть плана республиканцев по поддержке экономики страны, общая сумма - около триллиона долларов (примерно 900 тысяч евро). Так, на поддержку конкретных отраслей в нем предназначены более 200 млрд долларов, из них почти 60 миллиардов - для тех компаний, которые занимаются пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Ожидается, что в ближайшее время этот план рассмотрит Сенат США.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пик эпидемии нового коронавируса в стране наступит "через три-четыре месяца". Бразилия вернется к нормальной жизни, по его словам, через шесть-семь месяцев". Общее число инфицированных в Бразилии - 621 человек, суточный прирост выявленных случаев заражения 19 марта составил 92 человека. Семь пациентов скончались, 18 находятся в тяжелом либо критическом состоянии.
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Власти города Фрайбург на юге Германии ввели частичные ограничения на выход из дома на период с 21 марта по 3 апреля, чтобы замедлить распространение коронавируса. Жителям запрещается находиться в общественных местах, а также не рекомендуется покидать свои дома без уважительной причины. Выходить можно на работу, в аптеку, к врачу и в супермаркет. Находиться рядом разрешено только тем, кто живет вместе, от остальных нужно держаться на расстоянии полутора метров.
Ранее в городе были отменены все мероприятия, рассчитанные на более чем 50 человек. Однако многие нарушали это правило, а также не соблюдали рекомендацию по тому, чтобы ограничить социальные контакты, пишет агентство dpa. Фрайбург находится у границы Германии с Францией, меры там отчасти были введены также из-за серьезного распространения коронавируса в Эльзасе.
Румыния ввела уголовное наказание за нарушение режима ЧП
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Власти Румынии объявили о введении уголовного наказания за нарушения предписаний режима чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Специальное постановление правительства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.
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Сербия в пятницу, 20 марта, закроет все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения из-за пандемии коронавируса. В стране ожидается "геометрический рост числа заболевших", говорит президент Сербии Александр Вучич. Границы будут закрыты с 10.00 мск. Всего в Сербии выявлено более 100 случаев заболевания коронавирусом.
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Госдепартамент США 19 марта призвал граждан страны немедленно вернуться на родину и отказаться от запланированных поездок за границу из-за коронавируса. "Если вы решитесь на международную поездку, ваши планы могут быть очень серьезно нарушены, и вам, возможно, придется остаться вне Соединенных Штатов на неограниченное время", - обращается ведомство к гражданам США. Те, кто не желает возвращаться, "должны быть готовы остаться за границей на неограниченный период времени", сказано в сообщении Госдепа.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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