Коронавирус, или Когда каникулам в школе никто не рад

Из-за роста числа заболевших COVID-19 и инфицированных коронавирусом мэр Москвы Собянин продлил в столице школьные каникулы. Сергей Елкин знает, кто на самом деле диктует учебный план.
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