Коронавирус: Израиль покончил с масками

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 177 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 161 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 15 июня (время московское).
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Израиль с 15 июня отменяет обязательное ношение защитных масок в общественных помещениях. Это было одно из последних действующих в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако въезд в страну для иностранцев фактически закрыт - въехать можно только по особым семейным или рабочим обстоятельствам.
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Представители правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС высказываются против отмены обязательного ношения масок в Германии. "Опасность коронавируса еще не исчезла из-за появления высокозаразных мутаций", - отметил в интервью Die Welt заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штефан Штраке (Stefan Stracke). Он призвал к осторожности и отметил, что с помощью масок и вакцин удалось "сбить" третью волну коронавируса.
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Международная правозащитная организация Amnesty International обеспокоена ситуацией в сфере здравоохранения в Непале, которая усугубилась из-за пандемии. Система здравоохранения страны находится на грани коллапса, больницы переполнены и испытывают нехватку самых необходимых медикаментов и оборудования, указывают правозащитники. Они призывают международное сообщество предоставить Непалу в качестве гуманитарной помощи баллоны с кислородом, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вакцины от COVID-19.
В Непале, в котором живут 28,6 млн человек, за последние сутки общее число случаев коронавируса выросло на 2049 до 610 521. От последствий заражения за сутки скончались 53 человека (всего 8465). Наблюдатели полагают, что фактические цифры сильно превышают официальные данные.
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В Дании 19 июня начинается забастовка младшего и среднего медперсонала, сообщил местный профсоюз. Его представители отклонили последние договоренности, достигнутые с государственными и муниципальными учреждениями. Недовольство медперсонала низкими зарплатами усугубилось на фоне пандемии, когда сильно выросла нагрузка на работе. Сколько продлится забастовка, пока неизвестно.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 14 июня >>>
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Автор: Андрей Гурков