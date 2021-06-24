 Коронавирус: Израиль возвращает масочный режим из-за ″дельта″-варианта | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Израиль возвращает масочный режим из-за "дельта"-варианта

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180,5 млн жителей планеты. Более 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 25 июня.

Прохожие на одной из улиц израильского города Яффа

На одной из улиц Яффы

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180,5 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, свыше 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 25 июня (время московское).

Из-за "дельта"-варианта Израиль вводит масочный режим в помещениях

++00.30++

Жители Израиля с понедельника, 28 июня, вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений "дельта"-вариантом коронавируса. Как сообщает The Times of Israel, ограничительная мера возвращается из-за того, что в Израиле впервые за несколько последних месяцев выявили большое число (169) случаев заражения SARS-CoV-2.

Власти Израиля также не рекомендуют жителям страны летать за границу, в особенности с непривитыми детьми. Израильтян также призывают сдавать ПЦР-тест, если они контактировали с зараженным человеком - вне зависимости от наличия прививки.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 июня >>>

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 20:47

Угроза катастрофы: почему Россию накрывает новая волна пандемии? DW Новости (18.06.2021)

Контекст

Комментарий: Обязательная вакцинация в Москве - вина и бессилие властей

Российские власти ввели частичную обязательную вакцинацию в Москве и Московской области. Это признание в собственном бессилии, считает Александр Плющев.  

Рано расслабились? Почему в Москве рекордный рост заражений коронавирусом

В Москве за сутки установлен максимум новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. DW - о причинах, действенности новых мер по борьбе с ковидом и обязательной вакцинации.  

NVX-CoV2373: вакцина, обещающая стопроцентную защиту?

Новая вакцина от компании Novavax, согласно исследованиям, надежно защищает от тяжелого течения COVID-19. Она может сыграть важную роль в глобальной кампании вакцинации.  

Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативные данные о ходе вакцинации в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Беларуси: что скрывают власти? | Ток-шоу "В самую точку"  

Почему многие беженцы в Германии не хотят прививаться (16.06.2021)  

Также по теме

Symbolbild Coronavirus - Impfung beim Kinder- und Jugendarzt

Коронавирус: ЕС хочет к 27 июня привить одной дозой 60% взрослых 24.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 24 июня.

Russland CoviVac Coronavirus Impfstoff

Коронавирус: в Москве закончилась вакцина "Ковивак" 22.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 179 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 22 июня.

Iran Sputnik-V Impfung

Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V" 23.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн человек. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 23 июня.