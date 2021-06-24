Коронавирус: Израиль возвращает масочный режим из-за "дельта"-варианта

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180,5 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, свыше 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 25 июня (время московское).

Из-за "дельта"-варианта Израиль вводит масочный режим в помещениях

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Жители Израиля с понедельника, 28 июня, вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений "дельта"-вариантом коронавируса. Как сообщает The Times of Israel, ограничительная мера возвращается из-за того, что в Израиле впервые за несколько последних месяцев выявили большое число (169) случаев заражения SARS-CoV-2.

Власти Израиля также не рекомендуют жителям страны летать за границу, в особенности с непривитыми детьми. Израильтян также призывают сдавать ПЦР-тест, если они контактировали с зараженным человеком - вне зависимости от наличия прививки.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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