 Коронавирус добрался до Молдавии и Болгарии | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2020

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Европа

Коронавирус добрался до Молдавии и Болгарии

В Молдавии зарегистрирован первый случай заражения SARS-CoV-2, в Болгарии - первые четыре. В Молдавии пациентка госпитализирована в тяжелом состоянии.

В аэропорту столицы Болгарии Софии

В аэропорту столицы Болгарии Софии

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, добрался до Молдавии и Болгарии. В Молдавии коронавирус обнаружен у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, созванной в утром в воскресенье, 8 марта, премьер-министром страны Ионом Кику.

По словам Думбрэвяну, женщина, прилетевшая накануне рейсом из Милана, госпитализирована. "Она находится в тяжелом состоянии. У нее также диагностирован сахарный диабет и гипертония", - сказала министр. Она уточнила, что эта женщина заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но в нарушение предписаний ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой.

Думбрэвяну сообщила, что в Молдавии проведено уже 33 теста на коронавирус: 29 - у граждан, которые вернулись из Италии, и четыре - у вернувшихся из Китая. При этом 32 теста были отрицательными. В свою очередь министр внутренних дел страны Павел Войку сообщил, что приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров самолета, прилетевшего из Милана 7 марта. Из 140 пассажиров 45 уже установлены и помещены на карантин. Кроме того, предупреждены власти Украины, поскольку 10 пассажиров были гражданами этой страны и возвращались на родину транзитом.

Первые четыре случая в Болгарии

Между тем Болгария 8 марта сообщила о первых четырех случаях заражения SARS-CoV-2. По сообщению главы Национального центра инфекционных заболеваний Тодора Кантарджиева, коронавирус выявлен у двух мужчин из города Плевен в северной части Болгарии и у двух женщин из города Габрово в центральной части страны.

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    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Полицейский контроль на границе карантинной зоны

    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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