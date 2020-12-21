Коронавирус: Джо Байден публично сделал прививку

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 77,6 млн жителей планеты. Свыше 1,7 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 54,4 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 22 декабря (время московское).

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Во вторник вакцину от коронавируса получат главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Вместе с ними прививку препаратом американского концерна Moderna сделает директор Национального института здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз, а также рядовые медицинские работники NIH. "Мы считаем важным публично получить вакцину, чтобы продемонстрировать, что эти вакцины безопасны и эффективны", - написал Азар в своем Twitter. Ранее Фаучи, которому недавно исполнилось 80 лет, заявлял, что сделает прививку публично, чтобы укрепить доверие граждан к вакцине.

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Снабжение Великобритании товарами повседневного спроса работает надежно, несмотря на ограничение пассажирских и грузовых перевозок между британскими островами и европейским континентом из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом в понедельник вечером заявил британский премьер Борис Джонсон после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, задержки поставок в Соединенное Королевство касаются только "небольших объемов продуктов питания".

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Избранный президент США Джо Байден публично получил прививку от коронавируса вакциной, разработанной совместно немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Вакцинация политика была проведена в понедельник в клинике города Ньюарк в штате Делавэр. 78-летний Байден призвал американцев не бояться вакцинации, сказав перед телекамерой, что нет "повода для опасений". Он также призвал граждан США носить маски и следовать рекомендациям экспертов. США наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса, с начала которой в стране умерло около 318 тысяч человек.

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