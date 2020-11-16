 Коронавирус: Граждан ФРГ призывают отказаться от частных вечеринок | Новости из Германии о Германии | DW | 16.11.2020

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Германия

Коронавирус: Граждан ФРГ призывают отказаться от частных вечеринок

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Чтобы обуздать пандемию коронавируса, Германская федерация и 16 ее земель призывают граждан еще больше ограничить свои частные контакты. Так, они должны полностью отказаться от частных вечеринок, частные встречи с друзьями и знакомыми разрешаются только в рамках двух постоянных домохозяйств, включая детей и подростков в этих семьях. Такое решение приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) (ХДС) и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в понедельник, 16 ноября, на своей видеоконференции.

Как сообщила Меркель на пресс-конференции по итогам заседания, Германии удалось остановить экспоненциальный рост показателей новых инфицированных. Вместе с тем существенного снижения новых случаев заражения коронавируса еще не наблюдается, и ФРГ еще "существенно далека" от цели сократить показатели до не более чем 50 новых случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней, отметила Меркель.

Поэтому, по мнению федеральных и земельных властей, еще рано отменять ограничения, введенные в Германии в начале ноября. 25 ноября состоится новое заседание федерального правительства и руководителей федеральных земель, на котором будут приняты решения о дальнейших шагах, сообщается далее.

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