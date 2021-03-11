 Коронавирус: глава МИД Франции ушел на карантин | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 11.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: глава МИД Франции ушел на карантин

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились около 119 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями 12 марта.

Жан-Ив Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 119 млн жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 94 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 12 марта (время московское).

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Вашингтон не запрещает американским производителям вакцины экспортировать препараты. "Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию, выполняя условия контрактов с властями США", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, комментируя ситуацию с поставками вакцины AstraZeneca в Европу.

По ее словам, имеются контракты на поставки только для Соединенных Штатов, но компания может работать и с другими странами. Ранее Reuters сообщило, что якобы Вашингтоне информировали Брюссель о том, что поставок вакцины компании AstraZeneca американского производства в ЕС пока не будет.

Министр иностранных дел Франции ушел на карантин

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ушел на 7-дневный карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом. Министр отменил все мероприятия со своим участием, в том числе интервью для радио France Info, намеченное на пятницу.

В четверг Ле Дриан встречался с министрами иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas), Египта - Самехом Шукри, Иордании - Айманом Сафади, с которыми обсуждал ближневосточный мирный процесс.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:46

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Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Кабінету міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

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