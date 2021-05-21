Коронавирус: Германия признала Великобританию зоной особого риска

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 147 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 22 мая (время московское).

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от COVID-19 в мире могли умереть не 3,4 млн человек, как значится в официальной статистике, а 6–8 млн. Об этом заявила на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

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США выделят Южной Корее вакцины для прививок 550 000 военнослужащих, заявил американский президент Джозеф Байден. Он подчеркнул, что это делается в интересах американского воинского контингента, находящегося в Южной Корее.

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Берлинские власти запретили две планируемые на субботу и воскресенье крупные демонстрации противников антиэпидемической политики правительства. Организаторы планировали участие в каждой из акций до 16 000 человек. Запрет аргументирован тем, что на предыдущих демонстрациях COVID-скептиков протестующие не соблюдали карантинные ограничения. Несмотря на запрет, берлинская полиция в ожидании отдельных выступлений усилит присутствие на улицах немецкой столицы.

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Германия объявила Великобританию зоной очень высокого риска заражения коронавирусом в связи с быстрым распространением в стране "индийского" варианта COVID-19. В связм с этим с восресенья вводятся жесткие ограничения на транспортное сообщение между двумя странами. Авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям будет разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Все въехавшие должны будут пройти двухнедельный карантин, - и он не может быть сокращен отрицательным результатом теста.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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