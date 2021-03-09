Коронавирус: в Эстонии вступает в силу локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 118,5 млн жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 94 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 11 марта (время московское).
В Эстонии введены жесткие ограничительные меры
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В Эстонии 11 марта вступают в силу жесткие ограничения, которые будут действовать предварительно до 11 апреля. В частности, в общественных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая дистанцию до окружающих не менее 2 метров. На дистанционное обучение перейдут также ученики начальной школы: ранее на удаленке учились только старшеклассники. К контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии.
Запрещаются занятия спортом, молодежная работа, кружки, курсы повышение квалификации в помещениях и вне их. Закрываются бани, оздоровительные и водные центры, бассейны, а также театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы, развлекательные заведения. Предприятиям общепита разрешено продавать еду только навынос.
Кинотеатры Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 10 марта >>>
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Вакцина Made in Germany
В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Успех детей мигрантов
Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Офис на улице "У золотого кладезя"
Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Pfizer: испытания и производство
17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС
В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир
Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Марбург обеспечит 750 млн доз в год
До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Логистика требует холодного расчета
Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Израиль подтвердил эффективность вакцины
Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.
Автор: Андрей Гурков