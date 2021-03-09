Коронавирус: в Эстонии вступает в силу локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 118,5 млн жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 94 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 11 марта (время московское).

В Эстонии введены жесткие ограничительные меры

++00.30++

В Эстонии 11 марта вступают в силу жесткие ограничения, которые будут действовать предварительно до 11 апреля. В частности, в общественных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая дистанцию до окружающих не менее 2 метров. На дистанционное обучение перейдут также ученики начальной школы: ранее на удаленке учились только старшеклассники. К контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии.

Запрещаются занятия спортом, молодежная работа, кружки, курсы повышение квалификации в помещениях и вне их. Закрываются бани, оздоровительные и водные центры, бассейны, а также театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы, развлекательные заведения. Предприятиям общепита разрешено продавать еду только навынос.

Кинотеатры Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 10 марта >>>

Смотрите также: