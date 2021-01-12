Коронавирус: в ФРГ ужесточили правила въезда из стран "повышенного риска"

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 92 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 65 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 13 января (время московское).

В Германии ужесточены правила въезда из "зон риска"

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Власти Германии ввели новое правило для тех, кто приезжает в страну из так называемых зон повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь в этом случае приезжий должен в течение 48 часов предъявить доказательство того, что не заражен коронавирусом. При этом если он вернулся из страны или региона с особо высоким ростом числа зараженных или с выявленными случаями нового варианта коронавируса, то негативный тест на COVID-19 должен быть предъявлен еще до въезда в ФРГ . "Поездки в зоны риска за границей не вписываются в ситуацию с пандемией", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Список стран и регионов, признанных в ФРГ "зонами риска", опубликован на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

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Власти Южной Кореи ввели правило, согласно которому лица старше 6 лет, приезжающие в республику, должны предъявить справку о негативном результате теста на коронавирус. Мера распространяется с 8 января для пассажиров самолетов, а с 15 января - на прибывающих морским путем. Справка должны быть выдана не ранее, чем за 72 часа до начала поездки, сообщает далее корейское посольство в Украине.

В США - максимальный прирост смертности от COVID-19

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В США за сутки зафиксировано не менее 4406 случаев смерти в результате заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют подсчеты газеты New York Times, которая ежедневно публикует статистику по COVID-19. Всего в США жертвами коронавируса стали 380 882 человек. Общее количество случаев заражения выросло за сутки на 229 712 до более 22,9 млн.

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Вакцинация в Иерусалиме

В Израиле впервые с начала пандемии второй раз подряд суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил более 9000 случаев. По данным израильского Минздрава, за последние сутки в стране выявлено 9025 случаев заражения, днем ранее этот показатель составил 9670. До этого суточный прирост только один раз превышал показатель в 9000.

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В Крыму с 15 января отменяются ограничения на работу фудкортов в торговых центрах, а также ночных заведений, которые были введены перед Новым годом. В то же время сохраняется в силе действие таких гигиенических требований, как расстояние между столами, масочный режим и дезинфекция.

В России - более 22,8 тысячи новых случаев COVID-19

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В России за сутки выявлено 22 850 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Так, общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 3 471 053. Количество смертей в результате заражения выросло за сутки на 566 до 63 370.

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 91,6 млн. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе. Количество скончавшихся от последствий COVID-19 составляет 1 962 345. Считаются выздоровевшими свыше 50,6 млн человек.

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Президенту Индонезии Джоко Видодо сделана прививка от коронавируса. Вакцинация осуществлена с применением препарата, разработанного китайской корпорацией Sinovac. Как передало информагентство ANTARA, в стране стартовала массовая прививочная кампания.

В Японии продолжается подготовка к летней Олимпиаде

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Правительство Японии продолжает подготовку к летней Олимпиаде в Токио, которая прошлым летом была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Согласно опросам общественного мнения, большинство японцев выступают за очередной перенос спортивного праздника на более поздний срок или за его отмену.

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В Германии за сутки выявлено 19 600 новых случаев заражения коронавирусом, 1060 человек скончались от последствий заражения SARS-CoV-2, сообщил в среду Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГинфицировано 1 953 426 человек, из них 1 596 600 выздоровели, 42 637 умерли от COVID-19 или последствий заражения им.

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Эксперт по финансовой политике фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Отто Фрике (Otto Fricke) рассчитывает, что федеральное правительство Германии из-за продления локдауна в стране к концу марта будет вынуждено скорректировать бюджет на текущий год, увеличив расходы примерно на 40 миллиардов евро. По его мнению, это связано с выплатами закрытым по решению властей предприятиям и увеличением расходов Федерального агентства по труду.

Министр: В Германии не будет принудительной вакцинации

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Кристине Ламбрехт

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в очередной раз заявила, что в стране не будет принудительной вакцинации от коронавируса. "Федеральное правительство четко сказало, что не будет обязанности делать прививку. Ничего не изменилось", - заявила она. По словам министра, если люди будут убеждены в безопасности и эффективности вакцины, то большая их часть сделает прививку добровольно. Ламбрехт пообещала привиться от коронавируса, как только до нее дойдет очередь.

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Правительство Италии в ночь на среду одобрило программу поддержки конъюнктуры, направленную на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ее объем составляет 222,9 миллиарда евро, сообщил министр экономики Роберто Гуалтьери в Twitter.

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В Бельгии до 1 марта продлили ограничения, введенные в связи со второй волной коронавируса, сообщили бельгийские СМИсо ссылкой на постановление правительства. Ограничения были введены 2 ноября сроком до 15 января. В начале ноября бельгийские власти значительно ужесточили меры по противодействию COVID-19. В частности, были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, ограничено количество приглашаемых гостей, закрыты бары и рестораны; приостановлены услуги, предполагающие непосредственный человеческий контакт, кроме медицинских; "настоятельно не рекомендовались" поездки за границу. Сохранялся ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов высших учебных заведений в удаленном режиме.

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Тест на коронавирус

Около одного процента всех позитивных тестов на коронавирус во Франции приходится на новую мутацию вируса, которая впервые была выявлена в Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран со ссылкой на новое исследование, в ходе которого были проанализированы все ПЦР-тесты, сделанные в стране 7 и 8 января. "Что произошло в Великобритании, скорее всего случится и у нас", - сказала телеканалу RTL парижский профессор Анн-Клод Кремьё, специалист по инфекционным заболеваниям. По ее словам, если новой мутацией вируса заражаются сейчас 1-2 процента от общего числа новых инфицированных, то еще есть время, чтобы что-нибудь предпринять. В противном случае Франции в ближайшие дни придется настроиться на ситуацию, которая сейчас царит в Британии.

Въезд в США только с негативным тестом на коронавирус

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Накануне открытия чемпионата мира по гандболу, который с 13 января пройдет в Египте, от участия в турнире были вынуждены отказаться сборные Чехии и США. У обеих команд одна причина – ряд членов получили положительные тесты на коронавирус. В чешской сборной заразились 17 человек, в американской – 18, включая тренера.

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Прибывающие в США авиапассажиры должны будут предъявить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее трех дней перед поездкой. Об этом во вторник вечером сообщил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. Правило начнет действовать с 26 января.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 января >>>

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