Коронавирус: в Финляндии обнаружен новый вирус-мутант

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 110 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями 18 февраля.
Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 18 февраля (время московское).
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В Венесуэле в четверг начинается кампания по вакцинации населения российским препаратом "Спутник V". В первую очередь прививки получат медики и госслужащие, в частности депутаты, офицеры полиции, военнослужащие и чиновники. Остальное население получит доступ к прививкам в апреля. Ранее, в субботу, в Каракас было доставлено 100 тысяч доз российской вакцины.
В 30-миллионной Венесуэле официально зарегистрированы 133 927 случаев заражения коронавирусом и 1292 летальных исхода, однако правозащитники обвиняют правительство в сокрытии истинных масштабов эпидемии.
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В Финляндии обнаружен новый вариант коронавируса - Fin-796H. Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестный мутант SARS-CoV-2.
Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.
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По словам представителей научно-исследовательского центра бразильской фармкомпании Butantan, сотрудничающей с китайской Sinovac Biotech, вакцина CoronaVac производства КНР эффективно действует против новых вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Великобритании и Южной Африке. Степень ее эффективности бразильские ученые пока не обнародовали. Китайская вакцина в настоящее время также проходит испытания на эффективность против бразильского варианта коронавируса.
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Из-за быстрого распространения новых вариантов коронавируса власти Испании вводят карантин для прибывающих в страну из Бразилии и Южной Африки. С понедельника, 22 февраля, въезжающие из этих стран обязаны будут в течение 10 дней оставаться дома и ограничивать контакты. В случае наличия документа об отрицательном результате теста на коронавирус карантин могут сократить до семи дней. Ранее правительство Испании сократило число авиарейсов в страны Южной Африки и Бразилию.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о вероятной необходимости второй кампании вакцинации от коронавируса через 6-9 месяцев после старта первой. "Мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку," - сказал он в эфире телеканала "Украина 24". По словам Степанова, вакцинация от коронавируса начнется в феврале.
Минздрав рассчитывает, что первые 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca поступят в Украину до 21 февраля, а еще 117 тыс. доз препарата от BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX - в конце февраля.
Хроника пандемии 17 февраля >>>
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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