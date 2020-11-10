Коронавирус: в Турции запретили курить в общественных местах

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 52 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 12 ноября.
Страны мира борются со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у более 52 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 36 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 12 ноября (время московское).
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Около трех тысяч школ в Германии из-за коронавируса не могут проводить уроки в полном объеме и обеспечить присутствие школьников. Об этом сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на данные 14 федеральных земель страны из 16. Всего в Германии около 40 тысяч школ, где учатся 11 млн. человек и преподают около 800 тысяч учителей.
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Власти Турции с 12 ноября запрещают курить на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта. Такое решение приняло МВД страны из-за роста числа заражений коронавирусом. Так люди перестанут снимать маски или опускать их вниз, пока находятся в общественных местах, считают в министерстве. Всего в Турции коронавирусом заразились более 400 тысяч человек, умерли около 11 тысяч.
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Власти Кипра ввели в районах Лимасол и Пафос карантин на 18 дней, въезд и выезд будет ограничен с вечера 12 ноября. В самих районах с 20.00 до 5.00 введут комендантский час. Минздрав объяснил свое решение тем, что там резко выросло число заражений коронавирусом. Всего на Кипре зафиксировали более шести тысяч случаев заражений, 33 человека скончались.
Хроника пандемии 11 ноября >>>
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