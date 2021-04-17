Коронавирус: в США сделано 200 млн прививок

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 144 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 122 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 22 апреля (время московское).

++00.01++

В США сделано 200 млн прививок от коронавируса менее чем за 100 дней президентства Джо Байдена. "Сегодня, в 92-й день в должности (президента), мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", - заявил глава Белого дома.

Байден сообщил, что по состоянию на 18 апреля более 50 процентов взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Кроме того, по его словам, к четвергу, 22 апреля, число привитых пожилых американцев в возрасте 65 лет и старше превысит 80 процентов. Он также отметил сокращение смертности на 80% среди людей старше 65 лет.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии - досье >>>

Смотрите также: