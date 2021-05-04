Коронавирус: в США полностью привита почти треть населения

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 156 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 7 мая (время московское).

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Джастин Бибер

Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер объявил, что переносит свой концертный тур на 2022 год. Серия из 52 выступлений Бибера в США и Канаде изначально должна была состояться весной 2020 года, но ее отменили в связи с пандемией.

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Границы Австралии могут полностью открыться для иностранных граждан не ранее середины 2022 года, заявил министр по торговле и инвестициям Дэн Техан. "Но, как мы видели на протяжении этой пандемии, ситуация может меняться", - отметил Техан.

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Правительство ФРГ скептически относится к инициативе приостановить патентную защиту вакцин. "Защита интеллектуальной собственности - это источник инноваций, и так это и должно оставаться в будущем", - заявила представительница правительства газете Süddeutsche Zeitung, отметив, что создание вакцин ограничено из-за недостаточных производственных мощностей и высоких стандартов качества, а не патентов.

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В США почти треть населения полностью привита от коронавируса. Вторую дозу вакцины получили 108,9 млн человек.

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Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Бразилии. Министерство здравоохранения страны объявило, что за последние сутки выявлены 73 380 новых случаев заражения. Таким образом, в Бразилии зарегистрировано уже более 15 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа 2550 человек скончались от COVID-19, общее число жертв в стране достигло 461 949 человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 6 мая >>>

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