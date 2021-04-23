Коронавирус: в США возобновят применение вакцины от Johnson & Johnson

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 146 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 124 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 24 апреля (время московское).

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Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский сообщил о готовности опубликовать договор о закупках российской вакцины "Спутник V" в случае, если против этого будет возражать российская сторона. Также министр сообщил, что Москва проинформирована об этом намерении Братиславы, а возможный отрицательный ответ россиян, по его словам, не повлияет на готовность предать договор гласности.

В США возобновят вакцинацию препаратом от компании Johnson & Johnson

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В США независимые эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за возобновление вакцинации населения препаратом Janssen производства компании Johnson & Johnson. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на экстренное использование вакцины для прививок всем, кто достиг 18-летнего возраста.

Ранее, 13 апреля, вакцинация препаратом от Johnson & Johnson была приостановлена в связи с 15 случаями проявления побочных явлений в виде возникновения тромбов у женщин. Три пациентки скончались.

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На одной из улиц Никосии поздним вечером

Кипр с понедельника вводит жесткий локдаун сроком на две недели. Он включает в себя, в частности, комендантский час, запрет на собрания, проведение частных и общественных мероприятий. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу. Также временно закроются все магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Церковные службы будут проводиться без посетителей.

Исключение сделано для пасхальной службы, в этот день внутри храмов смогут находиться до 50 человек. Комендантский час в этот день будет действовать с 01.00. Государственным учреждениям предписано перевести на удаленную работу не менее 20% персонала.

В Германии с 24 апреля ужесточен локдаун

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На территории Германии с субботы действуют правила, определенные поправками в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Эти изменения предполагают ужесточение мер борьбы с эпидемией корнавируса и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза" в округах и городах, где в последние 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.

Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 (23.00 мск) до 05.00 (06.00 мск) в этих кризисных регионах будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов (01.00 мск).

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 апреля >>>

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