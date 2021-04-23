 Коронавирус: в США возобновят прививки вакциной от Johnson & Johnson | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в США возобновят прививки вакциной от Johnson & Johnson

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 146 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 24 апреля.

Флакончики с вакциной от Johnson & Johnson и шприц

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 146 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 124 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 24 апреля (время московское).

Кувейт приостановил прямые авиарейсы из Индии

++04.30++

Управление гражданской авиации Кувейта сообщило в Twitter о приостановке с 24 апреля всех прямых коммерческих рейсов из Индии. Эта мера принята по указанию органов здравоохранения в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Индии.

В заявлении также говорится, что въезд в Кувейт будет запрещен всем прибывающим из Индии напрямую или транзитом, в случае если они не провели как минимум 14 дней за пределами этой страны.

++04.00++

В Бразилии, по данным портала Worldometer, за сутки выявлен 65 971 случай заражения коронавирусом, скончались 2866 пациентов. С начала эпидемии COVID-19 в Бразилии в общей сложности подтверждено более 14,2 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 380 тыс. пациентов, выздоровевшими считаются более 12,7 миллиона человек.

++03.00++

Упаковка с российской вакциной Спутник V

Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский сообщил о готовности опубликовать договор о закупках российской вакцины "Спутник V" в случае, если против этого будет возражать российская сторона. Также министр сообщил, что Москва проинформирована об этом намерении Братиславы, а возможный отрицательный ответ россиян, по его словам, не повлияет на готовность предать договор гласности.

В США возобновят вакцинацию препаратом от компании Johnson & Johnson

++02.00++

В США независимые эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за возобновление вакцинации населения препаратом Janssen производства компании Johnson & Johnson. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на экстренное использование вакцины для прививок всем, кто достиг 18-летнего возраста.

Ранее, 13 апреля, регулятор приостановлил вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson в связи с 15 случаями проявления побочных явлений в виде возникновения тромбов у женщин. Три пациентки скончались.

++01.15++

Прохожие на одной из улиц Никосии вечером

На одной из улиц Никосии поздним вечером

Кипр с понедельника вводит жесткий локдаун сроком на две недели. Он включает в себя, в частности, комендантский час, запрет на собрания, проведение частных и общественных мероприятий. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу. Также временно закроются все магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Церковные службы будут проводиться без посетителей.

Исключение сделано для пасхальной службы, в этот день внутри храмов смогут находиться до 50 человек. Комендантский час в этот день будет действовать с 01.00. Государственным учреждениям предписано перевести на удаленную работу не менее 20% персонала.

В Германии с 24 апреля ужесточен локдаун

++00.30++

Щит, сообщающий о комендантском часе, в Кёльне

На территории Германии с субботы действуют правила, определенные  поправками в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Эти изменения предполагают ужесточение мер борьбы с эпидемией корнавируса и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза" в округах и городах, где в последние 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.

Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 (23.00 мск) до 05.00 (06.00 мск) в этих кризисных регионах будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов (01.00 мск).

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 апреля >>>

Смотрите также:

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Ahmedabad, Trauer Angehörige

    Коронавирус бушует в Индии

    Скорбь и траур по всей стране

    Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Neu Delhi, Krankenhaus

    Коронавирус бушует в Индии

    Переполненные больницы

    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Рикша вместо комнаты ожидания

    Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

  • Indien Coronavirus l Brand im Krankenhaus in Virar bei Mumbai

    Коронавирус бушует в Индии

    Пожар в реанимации

    Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.

  • Weltspiegel 23.04.2021 | Indien Coronakrise Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Перегруженные крематории

    С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 185 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    "Двойной мутант": индийский вариант коронавируса

    Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутацией коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от коронавируса.

  • TABLEAU | Bildergalerie Indien Coronavirus | Ahmedabad, Impfzentrum

    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

  • Indien, Kalkutta | Parlamentswahlen Narendra Modi

    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 25:58

Чем может быть так опасна вакцина, или Почему многие турки боятся прививаться. Европа в фокусе

Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Статистика по коронавирусу в странах СНГ

Коронавирус в Украине. Официальный портал правительства

Также по теме

USA | Coronavirus | Impstoff von Johnson & Johnson

Коронавирус: саммит ЕС 25 мая обсудит борьбу с пандемией 23.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 145 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 123 млн пациентов. DW следит за событиями 23 апреля.

Weltspiegel 16.04.2021 | Corona | Deutschland Thüringen | SRH Waldklinikum, Intensivstation

Коронавирус: каждый 12-й пациент в Германии инфицирован SARS-CoV-2 22.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 144 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 22 апреля.

Deutschland Coronavirus - Lockdown

Коронавирус: в Германии призывают ввести последний жесткий локдаун 18.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 141 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями 18 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него  

Какого Ленина скрывали в СССР  

Скандал c Wirecard: Меркель и правительство ФРГ не видят своей вины  

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW